Van Basten o Barcelonie: Cruyff wstydziłby się

Wiele kontrowersji pojawia się wokół ewentualnego odejścia z FC Barcelony Frenkiego de Jonga. Holender bardzo przywiązał się do stolicy Katalonii i nie jest chętny na odejście z klubu. Joan Laporta, Mateu Alemany oraz Xavi nie mówią wprost o tym, że chcą pozbyć się z drużyny 25-latka, lecz wiedzą, że gdyby udało się go sprzedać za ogromne pieniądze znacznie poprawiliby swoją sytuację finansową i mogliby kupić kolejnych niezbędnych w nowym projekcie piłkarzy.

REKLAMA

Bild: Przełom w sprawie Dawida Kownackiego. "Niekwestionowany numer jeden"

Barcelona nie może się w polubowny sposób porozumieć z zawodnikiem odnośnie do obniżenia jego cały czas rosnących zarobków, które są dla klubu dużym obciążeniem. Jest to konsekwencja podpisania przez Holendra umowy jeszcze za czasów byłego prezydenta Josepa Marii Bartomeu, która według obecnych działaczy "Dumy Katalonii" jest niezgodna z prawem. Mimo to Frenkie de Jong nie chce iść na ustępstwa i zależy mu na pozostaniu w Barcelonie na swoich warunkach.

O tym, co sądzi na temat tego w jaki sposób działa Barcelona wypuszczając w hiszpańskich mediach kolejne informacje związane z sytuacją byłego zawodnika Ajaxu Amsterdam, wypowiedział się w "Ziggo Sport" Marco van Basten, który nie ukrywa niezadowolenia z problemów w jakich znalazł się jego rodak.

- Myślę, że Johan Cruyff wstydziłby się, gdyby zobaczył, jak zachowuje się dziś Barcelona. Moim zdaniem zachowanie klubu jest poniżej ich standardów - stwierdził legendarny piłkarz AC Milan.

Nowy biznes Lukasa Podolskiego. "Mam w telefonie ciężkie nazwiska"