Nowy biznes Lukasa Podolskiego. "Mam w telefonie ciężkie nazwiska"

Lukas Podolski zbliża się do końca kariery, ale wcześniej 37-letni były reprezentant Niemiec spełnił swoją obietnicę i w lipcu 2021 roku dołączył do Górnika Zabrze, gdzie zdobył dziewięć bramek i zanotował cztery asysty w 27 meczach poprzedniego sezonu. Podolski postanowił zostać w Zabrzu na kolejny rok, a decyzję pomógł mu podjąć 13-letni syn. Poza grą w piłkę niemiecki napastnik stara się pomagać Górnikowi w kwestiach biznesowych, a jednym z efektów jest znalezienie nowego sponsora głównego na nowy sezon.

Lukas Podolski ambasadorem w branży budowlanej. Wcześniej zapewnił setki tysięcy euro Górnikowi

W ten sposób Górnik związał się z niemiecką firmą Schuettflix, twórcą platformy logistycznej dla branży budowlanej. Umowa gwarantuje Górnikowi sześciocyfrową kwotę w euro. - Mój telefon jest "ciężki", są w nim "ciężkie" nazwiska. Jeśli się uda kogoś przekonać, to będą inni. Nie muszę prosić nikogo na kolanach. Kiedy dowiedziałem się, że wchodzą na polski rynek, nawiązałem kontakt, bo znam ludzi z tej firmy – mówił Lukas Podolski, który został ambasadorem firmy wraz z Sophią Thomallą, niemiecką aktorką i modelką.

Rozpycha się w gastronomii. Lodziarnie czy kebaby są sporym sukcesem

Już wcześniej, bo w 2017 r., Podolski ruszył na podbój branży gastronomicznej. Z Christianem Gaierem, którego rodzina produkuje lody od 100 lat, otworzył w Kolonii lodziarnię "Ice Cream United". Biznes okazał dużym sukcesem, a w maju 2018 r. Podolski pojawił się na otwarciu drugiego lokalu w Kolonii, a produkty trafiły też na polski rynek.

Podolski otworzył też restaurację serwującą kebaby - Mangal Doener. W dniu otwarcia pojawiło się około tysiąca klientów, który poza chęcią spróbowania kebaba chciało sobie zrobić zdjęcie z Lukasem Podolskim. - To się zaczęło, gdy byłem piłkarzem Galatasaray Stambuł. W Kolonii mam sąsiada Turka, połączyliśmy siły. Zaczynaliśmy od niewielkiego lokalu "to go", na wynos - mówił Podolski portalowi WP SportoweFakty. Dziś kebab niemieckiego napastnika znajduje się w jedenastu punktach w Kolonii i okolicach.

Podolski i piłka uliczna. Jego baza ma pomagać dzieciom i młodzieży

Lukas Podolski nie zamyka się w biznesie na tylko jedną branżę i stara się wykorzystywać swój potencjał na różnych płaszczyznach. Były reprezentant Niemiec stworzył własną linię ubrań o nazwie Strassenkicker, gdzie motywem przewodnim jest piłka nożna w wydaniu ulicznym. Podolski oferuje w niej nie tylko ubrania związane z piłką. Jest też dostępna kolekcja damska, męska czy dziecięca. Strassenkicker współpracuje z Schalke 04 Gelsenkirchen, FC Augsburg, FC Kaiserslautern czy Freiburg. Podolski wybrał też klimatyczne miejsce do otwarcia punktu, ponieważ sklep znajduje się blisko zabytkowego ratusza w Kolonii.

Do piłki nożnej w wydaniu ulicznym nawiązuje nie tylko kolekcja ubrań Strassenkicker, ale też specjalna baza w dzielnicy Mulheim w Kolonii, na którą Podolski wydał ponad cztery miliony euro, a poza siedmioma boiskami czy klatkami do piłki ulicznej, znajdziemy tam sports bar, przestrzeń biurową, salę do e-sportu czy trybunę na kilkaset osób. To przedsięwzięcie Lukasa Podolskiego wspiera m.in. Adidas (sponsor piłkarza od 2004 roku), Rakuten, EA Sports czy jego fundacja Lukas Podolski Stiftung für Sport und Bildung.

Celami fundacji Lukasa Podolskiego jest promowanie braku wykluczeń społecznych, propagowanie sportu, zapobieganie problemowi ubóstwa czy wspieranie integracji i zrozumienia między ludźmi. "Fundacja tworzy perspektywy na przyszłość poprzez sensowne spędzanie wolnego czasu i przygotowanie do życia zawodowego. Strassenkicker Base współpracuje z fundacją, by dać szansę dzieciom i młodzieży, które zostały pokrzywdzone przez społeczeństwo" - czytamy na oficjalnej stronie Strassenkicker.