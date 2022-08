PSG nie dotrzymuje absurdalnej obietnicy. To jest powód frustracji Mbappe. "Czuje się odizolowany"

Napięcie było widać już na boisku. Kibice niemalże natychmiast zwrócili uwagę, że wystarczyła jedna decyzja któregoś piłkarza PSG, która nie spodobała się Kylianowi Mbappe i ten całkowicie wyłączał się z gry. "Po tym wydarzeniu od razu bym go zdjął" - napisał jeden z fanów. "Dorośnij i bądź pokorny" - pisał kolejny. "To jest toksyczna postawa, nie jest dobra" - dodał inny.

Kylian Mbappe chce być gwiazdą. "Drużyna będzie mu służyć na boisku"

A to nie wszystko, bo Kylian Mbappe mógł wyprowadzić PSG na prowadzenie 3:0. Byłoby tak, gdyby trafił z rzutu karnego. Kilkadziesiąt minut później sędzia znów podyktował "jedenastkę", ale do piłki podszedł Neymar. Wtedy 23-letni Francuz zdecydował się przeprowadzić rozmowę ze swoim kolegą. Być może chciał przypomnieć mu o tym, kto miał wykonywać rzuty karne w PSG. Według francuskich mediów obaj piłkarze starli się o to jeszcze w szatni.

Nic nie wskazuje na to, aby był to koniec konfliktów w PSG. Brazylijski dziennikarz Marcelo Bechler zdradził nieco więcej szczegółów obietnic, jakie złożono Mbappe przy podpisaniu nowego kontraktu. Jedną z nich jest fakt, że PSG miało grać pod niego. Do tego on sam nie musi angażować się w obronę, bo reszta zrobi to za niego. "Spodziewał się, że drużyna będzie służyć mu na boisku, ale tak się nie dzieje i Mbappé czuje się odizolowany" - cytuje przekaz Bechlera użytkownik "Trójkolorowa Piłka" na Twitterze.

Bechler jest też kolejnym dziennikarzem, który wspomniał o tym, że Kylian Mbappe miał poprosić władze PSG o sprzedaż Neymara, a przynajmniej dać do zrozumienia, że nie będzie z tego powodu zły. Wcześniej informacje te podał też Romain Molina. Wieści miały dotrzeć do Brazylijczyka i to również miał być jeden z powodów, przez które doszło do starcia między nimi w szatni. Bechler dodaje, że Mbappe starł się nie tylko z Neymarem, ale też z kilkoma innymi piłkarzami PSG.

Z dwójki Neymar - Mbappe, to ten pierwszy bardzo dobrze zaczął nowy sezon Ligue 1. W trzech pierwszych meczach PSG (dwa spotkania w lidze i jedno w Superpucharze Francji) strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty. W spotkaniu z Montpellier (5:2) trafił dwa razy. Mbappe ma na swoim koncie tylko jednego gola i zmarnowaną "jedenastkę".

