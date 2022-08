Frenkie de Jong ekstremalnie wściekły na Barcelonę. Prawnicy przejmują sprawę

FC Barcelonie zależy na tym, by zmniejszyć zarobki Frenkiego de Jonga. Katalończycy chcą, aby zgodził się na obniżkę pensji, albo w ogóle odszedł z zespołu. Holender ma zupełnie inne spojrzenie na tę sprawę. Obie strony nie mogą dojść do porozumienia, dlatego jak podaje "The Athletic", FC Barcelona zebrała dowody świadczące, że zapisy w kontrakcie De Jonga mają znamiona przestępstwa. Niewykluczone, że sprawa zostanie wyjaśniona w postępowaniu sądowym.

Barcelona wywiera tym samym bardzo dużą presję na piłkarzu. Ten, jak się okazuje, ani myśli się jej poddawać. We wtorek pisał o tym kataloński "Sport". Z tekstu dowiadujemy się, jaka była reakcja obozu zawodnika na groźby Barcelony. Oczywiście nie było zaskoczenia – piłkarz i jego otoczenie jest oburzone działaniami klubu. Teraz de Jong ani myśli negocjować z klubem. Jego agenci też nie palą się do rozmów.

Konflikt na linii Barcelona - Frenkie de Jong. Sprawę badają prawnicy

Kolejne informacje w tej sprawie podaje "Mundo Deportivo". Według dziennikarza Rogera Torello, agenci de Jonga przeszli do kontrataku. Mieli oni poinformować o całej sytuacji Stowarzyszenie Hiszpańskich Piłkarzy (AFE), Międzynarodową Federację Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) i oczywiście władze La Ligi. Przedstawili sprawę również prawnikom, a ci mają teraz analizować kroki, jakie Barcelona podjęła wobec zawodnika.

"De Jong uważa, że ??padł ofiarą nagonki na jego wizerunek we własnym klubie, co jest dla niego niewyobrażalne, i nie zamierza się poddać. Najpierw został wpisany na listę transferową, a teraz jest naciskany, aby obniżyć pensję, którą uzgodnił z klubem" – czytamy w "MD". Dziennikarz dodaje, że osoby z jego otocznia szacują prawdopodobieństwo na ustąpienie de Jonga na "0,00%".

"Mundo Deportivo" przekonuje jednak, że mimo tak zaognionego konfliktu, de Jong ma zamiar dawać z siebie wszystko w tym sezonie. Dodano również, że jego relacje z trenerem Xavim Hernandezem są bardzo dobre. Na razie i zawodnik i jego przedstawiciele nabrali wody w usta. Nie chcą teraz wystosowywać oświadczeń, które mogą bardziej zaszkodzić piłkarzowi, niż mu pomóc. Przypomnijmy, że już 13 sierpnia Barcelona rozegra pierwszy mecz ligowy w nowym sezonie. Rywalem "Dumy Katalonii" będzie Rayo Vallecano.