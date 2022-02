Oficjalnie: UEFA odbiera Rosjanom finał Ligi Mistrzów. Znana nowa lokalizacja

Trwa agresja Rosji na Ukrainę. W czwartkowy wieczór prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o powszechnej mobilizacji, w związku z czym mężczyźni w wieku 18-60 lat mają zakaz opuszczania Ukrainy. Wojna ma wpływ także na sport - w tym roku w Sankt Petersburgu miał odbyć się finał Ligi Mistrzów.

Na samym początku UEFA nazwała rosyjską inwazję "sytuacją między Rosją a Ukrainą", co spotkało się z ogromną falą krytyki. Później europejska federacja wyraziła zaniepokojenie inwazją wojskową na Ukrainę i zapowiedziała podjęcie wiążących decyzji, które poprze Komitet Wykonawczy UEFA.

Oficjalnie: Finał Ligi Mistrzów odbędzie się w Paryżu. Ale nie na Parc des Princes

W piątek rano UEFA wydała oficjalny komunikat, w którym poinformowała o zmianie miejsca tegorocznego finału Ligi Mistrzów. "Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował o przeniesieniu finału na Stade de France w Saint-Denis. Mecz zostanie rozegrany zgodnie z planem, 28 maja o 21. Pragniemy wyrazić podziękowanie prezydentowi Emmanuelowi Macronowi za wsparcie i zaangażowanie w przeniesienie najbardziej prestiżowego klubowego meczu w trakcie kryzysu" - rozpoczęła federacja.

"Wspólnie z rządem francuskim będziemy wspierać wysiłki na rzecz zapewnienia ratunku dla piłkarzy i ich rodzin na Ukrainie, którzy stoją w obliczu strasznego cierpienia. Pozostajemy w gotowości do zwoływania kolejnych nadzwyczajnych posiedzeń, kiedy będzie to wymagane" - skwitowała UEFA.

Wcześniej "La Gazzetta dello Sport" informowała, że jednym z kandydatów do zorganizowania finału Ligi Mistrzów był Mediolan, który jest gotowy przyjąć finalistów LM na San Siro. Ostatecznie UEFA jednak się nie zdecydowała na takie rozwiązanie. Jak podaje "New York Times", w czwartek doszło do spotkania Aleksandra Ceferina a Emmanuelem Macronem. Stolica Francji nie gościła tak wielkiego meczu od 2006 r.