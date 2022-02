Media: Fiorentina podjęła decyzję ws. przyszłości Krzysztofa Piątka

Bardzo możliwe, że Krzysztof Piątek dzięki decyzjom podjętym w ostatnich tygodniach uratował swoją karierę. Reprezentant Polski zdecydował się w zimowym okienku transferowym na powrót do Włoch i został wypożyczony z Herthy Berlin do Fiorentiny do końca sezonu.

Fiorentina zadowolona z gry Piątka. Podjęto decyzję na temat jego przyszłości

W Niemczech Piątek zawiódł na całej linii, ale po powrocie odżył na nowo. Początkowo pojawiały się obawy, czy Polak będzie w stanie wywalczyć sobie miejsce w składzie, ale dzięki transferowi Dusana Vlahovicia do Juventusu stał się podstawowym napastnikiem Fiorentiny. I to pomimo sprowadzenia do klubu innego zawodnika na tę pozycję - Arthura Cabrala.

Piątek swoje pierwsze trafienie zaliczył już w debiucie przeciwko Napoli w Pucharze Włoch (5:2). Później było jednak jeszcze lepiej i jak do tej pory Polak zdobył pięć bramek w sześciu meczach dla Fiorentiny. Dlatego też władze klubu według mediów podjęły już decyzję co do jego przyszłości.

W tej chwili 26-latek przebywa we Florencji na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu, ale z możliwością wykupu za 15 milionów euro i według informacji "La Nazione" Fiorentina zdecydowała już, że z niej skorzysta w najbliższym okienku transferowym. Wygląda więc na to, że Piątek zostanie we Włoszech na dłużej, co może mieć na niego pozytywny wpływ.

Polak nie jest jednak jedynym zawodnikiem, którego Fiorentina zamierza wykupić latem. W ramach wypożyczenia we Florencji przebywa także Lucas Torreira. W umowie wypożyczenia Urugwajczyka nie ma jednak wpisanej klauzuli wykupu z Arsenalu, ale media uważają, że kwota ma oscylować również w okolicy 15 milionów euro. Nie wiadomo jednak czy Anglicy byliby chętni na sprzedaż swojego zawodnika.