Skandaliczne zachowanie gwiazdora Francji. Kamery nagrały kłótnię z Deschampsem

"Parafrazując klasyka, pod koniec spotkania chciało się krzyknąć: "Panie Wenezuelczyk, nie kończ pan tego meczu!". Mimo że przed meczem obaj selekcjonerzy zgodnie stwierdzili, że nikt nie chce w nim grać, to spotkanie o trzecie miejsce na tegorocznym mundialu było absolutnie fenomenalne. Mecz, który z uwagi na okoliczności nazywany jest najbardziej niepotrzebnym na świecie, tym razem dostarczył niezwykłych emocji i legendarnych historii. Szaleństwo w Miami zapamiętamy na zawsze" - tak pisał o starciu Francji z Anglią (4:6) w meczu o trzecie miejsce na mistrzostwach świata Konrad Ferszter ze Sport.pl.

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Nie da się ukryć, że w tym spotkaniu przeżyliśmy coś niepowtarzalnego. Anglicy prowadzili do przerwy 4:0 dzięki bramkom zdobytym przez Declana Rice'a, Ezriego Konsy i dubletowi Bukayo Saki. Po zmianie stron do głosu doszli Francuzi, którzy złapali kontakt po dwóch golach Kyliana Mbappe i jednym trafieniu Bradleya Barcoli. W końcówce spotkania z rzutu karnego do siatki ponownie trafił Saka, na 5:4 bramkę zdobył Ousmane Dembele, a wynik na 6:4 ustalił Jude Bellingham.

Cherki przesadził. Najpierw pokłócił się z Deschampsem, a potem położył się na murawie

Mecz ten miał wyjątkowy charakter dla Didiera Deschampsa. Selekcjoner reprezentacji Francji po 14 latach pracy pożegnał się z kadrą narodową jako prawdziwa legenda. Niestety, oprócz porażki i braku zdobycia w USA, Kanadzie i Meksyku choćby brązowego medalu, doszło do przykrej sytuacji z udziałem 57-latka i jednego z piłkarzy.

Mowa o Rayanie Cherkim, który otrzymał szansę gry od pierwszej minuty. Kompletnie jej jednak nie wykorzystał, a jego postawą rozwścieczony był Deschamps. Kamery zarejestrowały awanturę pomiędzy dwoma panami, gdy Francuzi udawali się do szatni na przerwę. Selekcjoner nakrzyczał na piłkarza, a ten potraktował go bardzo lekceważąco. Jak można było się domyślać, to nie był koniec zadry pomiędzy Deschampsem a Cherkim.

Piłkarz Manchesteru City bowiem na drugą połowę już nie wyszedł. Niedługo później kamery dostrzegły Cherkiego, który jeszcze bardziej zlekceważył i Deschampsa, i kolegów z zespołu. 22-latek leżał za linią boczną w klapkach, a to rozjuszyło kibiców i Adriena Rabiota.

- Pierwszą połowę zagraliśmy dość żenująco (przegrywając 0:4). Widziałem u niektórych zawodników zachowania, których nigdy wcześniej nie widziałem. To trochę rozczarowujące, bo to był ostatni mecz w tych rozgrywkach, w którym wypadliśmy dobrze. Po porażce z Hiszpanią jest dużo rozczarowania, ale do samego końca mieliśmy pracę do wykonania i nie możemy zadowalać się taką niechlujną grą. Rozmawialiśmy w przerwie, powiedzieliśmy sobie, że musimy pokazać trochę dumy, i w drugiej połowie było znacznie lepiej, bo w pierwszej połowie niektóre zachowania były nie do zaakceptowania - mówił piłkarz Milanu w rozmowie z L'Equipe.

Kibice obserwujący Cherkiego od dłuższego czasu jednak z pewnością są mniej zaskoczeni niż ci, którzy wcześniej nie oglądali jego gry - czy to w reprezentacji, czy w klubie. Niezbyt profesjonalnym zachowaniem utalentowany drybler odznaczał się m.in. w barwach Manchesteru City, niejednokrotnie doprowadzając do złości Pepa Guardiolę.

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