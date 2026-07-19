"Figuranci zrezygnowali z trenera". Bez pardonu o tym, co zrobili Francuzi

Francja wciąż nie może się otrząsnąć po tym, co wydarzyło się w meczu o 3. miejsce mistrzostw świata. Jej drużyna przegrywała do przerwy z Anglią aż 0:4 i mimo zrywu na początku drugiej odsłony, ostatecznie uległa 4:6 i z mundialu wraca bez medalu. Francuskie media już rozpisują się o "katastrofie niczym Titanica", a grę swoich piłkarzy w pierwszej części nazwali "żenującą". Litości dla nich nie miał także były reprezentant tego kraju Jean-Michel Larque.

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Smutne pożegnanie Deschampsa. Gromy na francuskich piłkarzy. "Zrezygnowali z trenera"

Były pomocnik, który we francuskiej ekipie rozegrał 14 spotkań, przejechał się po zawodnikach w programie RMC Sport. Ich występ przeciwko Anglii nazwał "żałosnym", a to był dopiero początek tyrady. - Zastanawiam się, czy oni nie zrezygnowali z trenera - wypalił wprost. W ten sposób zasugerował, że Francuzi zlekceważyli fakt, że po raz ostatni w swojej 14-letniej kadencji poprowadził ich selekcjoner Didier Deschamps. Przyznał też, że bardzo żal mu szkoleniowca. - Zaufał ludziom, którzy niekoniecznie na to zasługiwali i którzy nie odwzajemniali tego zaufania - mówił o Deschampsie.

Szerokim echem po spotkaniu odbiła się także wypowiedź Jules'a Kounde, który stwierdził, że meczu brąz "w ogóle nie powinno go być". Larque nie zostawił na niej suchej nitki. - Byłem zdumiony, że niektórzy zawodnicy nie chcieli grać o trzecie miejsce na mistrzostwach świata, zważywszy na to, że piętnaście lat temu część z nich grała w amatorskich klubach. Ten mecz liczy się przy ich następnych powołaniach do reprezentacji! Ci figuranci nie zasłużyli nawet na kolejną szansę. To byli zawodnicy z pretensjami. Nie mają prawa być kalifem zamiast kalifa. To niebezpieczna droga - oburzał się.

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Bezlitosna ocena Francuzów. "Nie istnieli"

Były piłkarz Saint-Etienne i PSG nie kupował również argumentu, że Francuzi byli za bardzo zawiedzeni czy oszołomieni po przegranym półfinale z Hiszpanią. - Anglicy również byli oszołomieni. Prowadzili z Argentyną do 85. minuty. Mogli być o wiele bardziej rozczarowani niż Francuzi, którzy zupełnie nie istnieli w półfinale. A jeśli nie istniałeś, nie możesz mieć powodu do rozczarowania. Musisz być pokorny i zdeterminowany. Tego właśnie oczekiwałem: zawodników skupionych na meczu - tłumaczył.

Mimo że Francja wciąż dysponuje znakomitymi piłkarzami, a w kraju panuje entuzjazm w związku z zapowiadanym objęciem kadry przez Zinedine'a Zidane'a, Larque wcale nie patrzy w przyszłość z wielkim optymizmem. - Nie wiem, co zrobi Zidane. Dzisiaj reprezentacja Francji ma kilku świetnych zawodników, ale w innych obszarach pojawiają się problemy. Musimy przyjrzeć się szkoleniu bocznych obrońców i znaleźć pomocników, którzy przypominają Deschampsa, Zidane'a, Manu Petita czy Djorkaeffa - podsumował. Zaapelował też do francuskiego związku, aby: "wziął się do roboty".