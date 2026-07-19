Finał MŚ. O której mecz Hiszpania - Argentyna? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Gdy FIFA ogłosiła, że od teraz na mistrzostwach świata zobaczymy aż 48 drużyn, stało się jasne, iż czeka nas taka dawka futbolu, jakiej jeszcze nigdy wcześniej nikt nie przyjął. Osobiście nadal nie mam przekonania, czy to słuszna droga. Z jednej strony ciekawie było zobaczyć Republikę Zielonego Przylądka, Curacao czy Haiti. Jednak z drugiej za nami aż 103 mecze w nieco ponad pięć tygodni. Piekielnie dużo. Za dużo. Jednak nie czas teraz na ocenianie tego turnieju. Na to przyjdzie jeszcze pora, ale wpierw futbolowy tort musi doczekać się wisienki. Argentyńsko-hiszpańskiej wisienki, bo to te kraje zawalczą o złoto. Kiedy dokładnie?

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Argentyński charakter kontra hiszpańska maestria taktyki, uczeń kontra mistrz

Nie ma żadnych wątpliwości, że zarówno Argentyna, jak i Hiszpania w pełni zasłużyły, by znaleźć się w miejscu, w którym dziś są. Jednak sposoby, w jakich to osiągnęły, są zupełnie różne. Ten finał będzie starciem niezłomnego charakteru z siłą taktyki. Argentyńczycy mieli w tym turnieju swoje problemy. Musieli grać dogrywki z Republiką Zielonego Przylądka (1/16 finału) i Szwajcarią (ćwierćfinał), przegrywali już 0:2 z Egiptem w 1/8 finału i 0:1 z Anglią w półfinale. Każdy z ich rywali przekonał się jednak, że prędzej głową twardy mur rozbije, niż złamie argentyńskiego ducha walki.

Gdy trzeba było opuścić gardę i iść na wymianę, szli. Gdy sytuacja wymagała nieco więcej spokoju, zachowywali go. Zaś gdy rywalowi wydawało się, że prowadzenie 1:0 wystarczy (pozdrowienia dla Anglików), Argentyńczycy brutalnie tłumaczyli, dlaczego takie myślenie to błąd. Lionel Scaloni stworzył drużynę, która gotowa jest wspólnie nawet odwiedzić piekło, jeśli tamtędy wypadnie im droga do celu. A bardzo możliwe, że w finale tak właśnie będzie.

Hiszpania bowiem praktycznie każdemu już na tym turnieju udowodniła, że bez względu na to, ile ma umiejętności ofensywnych, w starciu z nimi ich nie ma. Brutalna maszyna zaprogramowana tak, by rywal miał ochotę być gdziekolwiek, byle nie na boisku naprzeciwko niej. Jak Francja w półfinale, której mimo największego potencjału w ataku na świecie, nie wychodziło totalnie nic. Została wykastrowana z wszelkich atutów i dwoma golami wysłana prosto do meczu o trzecie miejsce. Kompletna, taktyczna maestria.

Teraz z trenerskim warsztatem Luisa de la Fuente musi zmierzyć się Scaloni. Choć to Argentyna broni tytułu mistrza świata, to w ujęciu szkoleniowym właśnie Scaloni będzie musiał przerosnąć swego mistrza. Gdy argentyński selekcjoner brał udział w szkoleniach trenerskich dla byłych piłkarzy, które w 2017 roku zorganizowała hiszpańska federacja, jednym z jego instruktorów i mentorem był właśnie de la Fuente. Specjalizował się przede wszystkim w zagadnieniach taktycznych, co dziś nikogo nie dziwi. Teraz będzie chciał dać byłemu podopiecznemu jeszcze jedną lekcję.

Była kąpiel, będzie finał. Barcelona "patronem" tego meczu

De la Fuente uczył Scaloniego taktyki, ale z całą pewnością go nie kąpał. Za to Leo Messi Lamine'a Yamala owszem. Słynne zdjęcie z 2007, na którym legendarny Argentyńczyk myje mającego wówczas ledwie kilka miesięcy Yamala, widzieli już chyba wszyscy. Matematycznie zapewne dałoby się obliczyć, jakie były szanse, że Messi zmierzy się kiedyś w finale mundialu z tym właśnie przypadkowo wybranym dzieckiem marokańsko-gwinejskiej pary imigrantów. Natomiast podejrzewam, że organizatorzy wszelkiego rodzaju loterii mogliby sobie z tego zrobić niezłą reklamę, na zasadzie "szanse na zdarzenie się czegoś takiego były wielokrotnie mniejsze, niż twoje na wygraną u nas, a jednak się stało".

Przy czym to nie jest nawet główny wątek w tej rywalizacji. Na boisku spotka się największa legenda FC Barcelony z tym, który może znaleźć się najbliżej dorównania tejże legendzie. W dodatku z tym samym numerem na koszulce, bo Yamal dzierży obecnie nr 10, wcześniej należący przez lata do Messiego. Teraz, 19 lat po słynnej kąpielowej fotografii, ktoś zrobi im nowe wspólne zdjęcie. Gdy rywalizują ze sobą na boisku. Po raz pierwszy w historii, bo o ile Yamal grał już dwukrotnie przeciwko największemu rywalowi Argentyńczyka, czyli Cristiano Ronaldo, tak z Messim jeszcze nie.

Jak to może się potoczyć na boisku? Cóż, jeśli chodzi o dotychczasowe występy na tym turnieju, to legenda nokautuje młodego gniewnego. Messi postanowił, że nic go nie obchodzi, iż ma już 39 lat i gra na co dzień w MLS. On po raz kolejny wszystkich sobie zniszczy i nikt nie będzie mógł nic z tym zrobić. Strzelił już osiem goli, zaliczył cztery asysty. Nie było na tym mundialu meczu z jego udziałem, w którym nie wpisałby się w protokół trafieniem lub ostatnim podaniem. Dla niego to też kwestia walki o koronę króla strzelców, choć tu łatwo nie będzie. Kylian Mbappe ustrzelił dublet w szalonym starciu Francji z Anglią (4:6) o brąz. Messi potrzebuje tego samego, by mu dorównać i hattricka, aby zostać samodzielnym królem.

Yamal na swój wielki mecz na tym turnieju wciąż czeka. Przybył na ten turniej nie do końca zdrowy, jeszcze się zbierał po urazie. Formę już częściowo odbudował, nie wygląda źle, choć po stronie konkretów liczbowych na razie tylko jeden gol w meczu fazy grupowej z Arabią Saudyjską. De la Fuente zapewniał, że jego moment nadejdzie. Lepszego niż finał nie ma. Od tego też może zależeć Złota Piłka dla niego, bo jeśli Argentyna wygra, to Yamal niemal na 100 procent jej nie dostanie. Jednak jeśli zwyciężą Hiszpanie, a 19-latek np. strzeli gola w finale, to zapewne stanie się głównym faworytem.

Brazylia i Włochy obserwują. Argentyna chce powtórzyć ich osiągnięcie

Mundiale w 1958 i 1962 roku łączył jeden element - zwycięzca. Brazylia wygrała oba turnieje i jako ostatnia obroniła tytuł. Przed nią udało się to Włochom, którzy zdobywali złoto w 1934 oraz 1938 roku. Po niej czternastu kolejnych mistrzów świata traciło to miano. Sami Canarinhos trzykrotnie próbowali powtórzyć swój wyczyn, ale bezskutecznie. Teraz Argentyna chce dołączyć do "klubu obrońców", otwierając jego wrota po 64 latach.

To nie jest nawet ich pierwsze podejście. Po tym, jak w 1986 roku wywalczyli złoto, w 1990 roku też dotarli do finału. Ulegli jednak Republice Federalnej Niemiec 0:1 i musieli obejść się smakiem. Czy tym razem się uda? Jedna rzecz jest pewna. Argentyńczycy zrównają się z Brazylią pod kątem liczby występów w finale mundialu. Będzie to już ich siódmy. Jak dotąd ich rekord jest remisowy - trzy zwycięstwa i trzy porażki. Jeżeli dopiszą sobie do kontra czwarte złoto, dogonią Niemców w klasyfikacji wszech czasów.

Hiszpania za to chce pozostać niepokonana w mundialowych finałach. Na razie grali w takowym raz i wygrali (w 2010 roku 1:0 z Holandią). Nigdy za to nie pokonali Argentyny na wielkim turnieju, przy czym tu też mówimy o zaledwie jednym starciu. Doszło do niego w fazie grupowej mundialu w 1966 roku i Albicelestes zwyciężyli wówczas 2:1. Mam nadzieję, że Argentyna jeszcze podwyższy średnią goli na mecz, które padają w finałach mundialu z ich udziałem. Jak dotąd w sześciu takowych było ich łącznie 23, a więc 3,83 na mecz.

Wątków mnóstwo, historii wiele, umiejętności piłkarskich jeszcze więcej. Owszem, mecze z udziałem Hiszpanii na tym mundialu nie były przesadnie porywające, ale jeśli jest drużyna, która może rozerwać ich żelazną defensywę, to jest to właśnie ta szalenie waleczna Argentyna. Niech ten mecz będzie po prostu tym, czym ma być. Największym możliwym świętem futbolu.

O której dzisiaj mecz Hiszpania - Argentyna? Gdzie oglądać finał MŚ 2026? Transmisja na żywo, stream, relacja, wynik.

Mecz Argentyny z Hiszpanią o tytuł mistrza świata 2026 zaplanowano na niedzielę, 19 lipca. Pierwszy gwizdek na MetLife Stadium zabrzmi o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP 1 i TVP Sport. Stream będzie dostępny na sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.