Tak Żelazny podsumował mecz Francji z Anglią: "Naparzanka pod remizą"

Takiego przebiegu meczu Anglii z Francją nie spodziewał się absolutnie nikt. Przewidywano, że będzie dużo bramek, ale to, że "Trójkolorowi" będą przegrywać do przerwy aż 0:4? Tego raczej nikt by nie wymyślił. W drugiej odsłonie spotkania piłkarze Didiera Deschampsa wstali jednak z kolan i zaczęli gonić wynik. Byli o krok od realizacji celu - najpierw doprowadzili do wyniku 3:4, a potem 4:5. W samej końcówce kropkę nad "i" postawił Jude Bellingham, który dosłownie ośmieszył byłych już wicemistrzów świata.

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Zobacz wideo Mecz Francji z Anglią był szalony? Żelazny: To była naparzanka pod remizą!

Piotr Żelazny reaguje na mecz Francja - Anglia. "Naparzanka pod remizą"

O tym meczu w niedzielny poranek mówi cały świat. Dyskutowano o nim również w programie "Studio Mundialowe" Sport.pl. Wrażeniami podzielił się Piotr Żelazny. Miał dość niecodzienne skojarzenia. - To nie była walka bokserska, tylko to była trochę taka naparzanka pod remizą - zaczął dziennikarz TVP Sport i autor "Magazynu Kopalnia. Sztuka futbolu".

- Mam wrażenie, że zapomnieli o rękawicach i o taktyce i po prostu w pewnym momencie nawalali się sztachetami - mówił, po czym błyskawicznie zaznaczył, iż "sztachet zupełnie nie wzięła Francja na pierwszą połowę". Czy ten mecz mógł się podobać publiczności? Co do tego nie ma absolutnie wątpliwości. Nie miał ich też Żelazny.

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"To jest podwórko, to nie jest mecz piłkarski"

- Ja też lubię takie mecze, jasne, ale oglądając go miałem cały czas takie poczucie: "Dobra, a tak na serio, to jak? Zagralibyście chociaż chwilę poważnie". Bawiłem się dobrze. Jak Bellingham wziął i przedryblował wszystkich i strzelił gola... no podwórko. To jest podwórko, to nie jest mecz piłkarski - podkreślał.

Teraz przed nami już tylko finał MŚ 2026, 104. mecz tego turnieju. Na ten etap dotarły Hiszpania i Argentyna, czyli obrońca tytułu. Czy Leo Messi i spółka znów staną na pierwszym stopniu podium, a może ekipa z Europy, aktualny mistrz Starego Kontynentu uniesie drugie w historii trofeum? Początek spotkania już o godzinie 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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