Reprezentacja Niemiec skompromitowała się na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Po względnie udanych meczach w fazie grupowej przeciwko Curacao (7:1) i Wybrzeżu Kości Słoniowej (2:1) przyszedł czas na porażkę z Ekwadorem (1:2). W fazie pucharowej jednak liczono na to, że "Die Mannschaft" spokojnie poradzi sobie z Paragwajem.

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Nic bardziej mylnego. Podopieczni Juliana Nagelsmanna bili głową w mur, a ostatecznie o losach awansu do 1/8 finału mundialu zadecydowała seria rzutów karnych. Jedenastki lepiej wykonywali Paragwajczycy i to oni przeszli do kolejnej rundy. Taki wynik oczywiście spowodował trzęsienie ziemi w Niemieckim Związku Piłki Nożnej (DFB), który podjął decyzję o rozstaniu się z dotychczasowym selekcjonerem.

To wtedy Klopp ma zostać selekcjonerem. "Tydzień prawdy"

W przestrzeni medialnej od samego początku krążyło tylko jedno nazwisko potencjalnego następcy Nagelsmanna. Mowa o Jurgenie Kloppie, który z roli trenera zrezygnował w 2024 roku, gdy odchodził z Liverpoolu. Od stycznia 2025 roku z kolei pełni rolę dyrektora współpracy międzynarodowej w klubach spod szyldu Red Bulla. To właśnie odejście stamtąd musi zostać sfinalizowane, by 59-latek mógł zasiąść na ławce trenerskiej jako selekcjoner reprezentacji Niemiec.

Jak poinformował dziennikarz niemieckiego oddziały Sky Sports, Florian Plettenberg, w niedzielę 12 lipca i w poniedziałek 13 lipca miały miejsce rozmowy pomiędzy DFB a Red Bullem w sprawie zmiany przez Kloppa miejsca pracy. W środę z kolei ma odbyć się decydujące spotkanie pomiędzy władzami niemieckiej federacji a przedstawicielami austriackiego koncernu. Ma w nim wziąć udział także Oliver Mintzlaff, czyli szef Red Bulla.

- To tydzień prawdy. DFB chce mianować Jurgena Kloppa nowym selekcjonerem w tym tygodniu. Kwestia czasu - napisał Plettenberg na swoim profilu na portalu X.

Jurgen Klopp dotychczas prowadził jedynie drużyny klubowe. Z każdą z nich był związany przez wiele lat - w Mainz przepracował siedem sezonów, w Borussii Dortmund spędził kolejne siedem lat, zaś Liverpool trenował przez dziewięć lat. Na swoim koncie ma dwa mistrzostwa Niemiec wywalczone z BVB, a także mistrzostwo Anglii, Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA czy triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata z "The Reds".

Według wcześniejszych informacji Plettenberga, 59-letni szkoleniowiec ma podpisać z niemieckim związkiem umowę obowiązującą do końca mundialu w 2030 roku. Oznacza to, że w planach jest to, aby poprowadził kadrę narodową na Euro 2028 oraz na mistrzostwach świata w Hiszpanii, Portugalii i Maroku.

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