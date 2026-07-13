Oto co Tomasz Lis napisał o Szymonie Marciniaku. "Absolutne kino"

Szymon Marciniak stał się ostatnio bohaterem licznych spekulacji. Polski sędzia do tej pory poprowadził na tym mundialu zaledwie dwa mecze grupowe. Mimo to wciąż jest w Ameryce i czeka na możliwą nominację na kolejne spotkanie. A ponieważ na sędziego pierwszego półfinału Francja - Hiszpania wyznaczono już Ivana Bartona, Marciniakowi pozostają tylko trzy opcje.

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Marciniak w gronie faworytów do poprowadzenia finału MŚ. Nagle takie słowa Lisa...

To drugi półfinał - między Anglią a Argentyną, a także mecz o 3. miejsce lub wielki finał. Hiszpański dziennik. "Mundo Deportivo" umieścił nawet Polaka w gronie 13 najpoważniejszych kandydatów do poprowadzenia tego najważniejszego, ostatniego spotkania turnieju. - Jest faworytem do powtórzenia finału, biorąc pod uwagę dojrzałość i doświadczenie polskiego sędziego - mogliśmy przeczytać.

Na te doniesienia zareagował już nawet... Tomasz Lis. Były redaktor naczelny "Wprost" oraz "Newsweeka" zamieścił na platformie X dość zaskakujący wpis na ten temat. - Podobno jest możliwość, że to Szymon Marciniak może sędziować mecz Argentyna - Anglia albo finał. Na barki Polaka spadłaby olbrzymia odpowiedzialność za los światowej piłki i resztki wiarygodności mistrzostw. Na żadnym arbitrze w historii aż taka odpowiedzialność nie ciążyła - mogliśmy przeczytać.

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Stanowski reaguje na wpis Lisa o Marciniaku. "Absolutne kino"

Ten patetyczny ton w swoim stylu wyśmiał twórca Kanału Zero, Krzysztof Stanowski. - To, co się dzieje od kilku dni na koncie Tomasza Lisa, to absolutne kino - odpowiedział.

Zdaniem byłego sędziego międzynardowego, Rafała Rostkowskiego obecność Marciniaka na meczu Anglia - Argentyna byłaby: "niepożądana i mogłaby spowodować lawinę krytyki pod adresem FIFA". Oczywiście ma to związek z decyzją Polaka z mecz Argentyna - Algieria, w którym nie ukarał Lionela Messiego za faul na Aissie Mandym. Większe szanse Rostkowski daje więc na to, że sędziego z Płocka zobaczymy w finale. Wówczas Marciniak stałby się pierwszym człowiekiem w historii, który poprowadziłby mecz o mistrzostwo świata drugi raz w karierze.