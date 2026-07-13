Lothar Matthaeus wskazał, kto zagra w finale MŚ

Przed nami końcowa faza tegorocznych mistrzostw świata. W walce o miano najlepszej drużyny globu pozostały już tylko cztery reprezentacje: Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Skład półfinałów zatem nas rozpieszcza, bowiem obserwować będziemy mogli aktualnych mistrzów i wicemistrzów świata oraz Europy.

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Legenda reprezentacji Niemiec nie ma wątpliwości. To oni zagrają w finale mundialu

Na starcia Francji z Hiszpanią oraz Anglii z Argentyną spoglądać będzie cały świat. Swoimi predykcjami na mecze półfinałowe w programie Bilda "Lothar zaczyna" podzielił się były reprezentant Niemiec, Lothar Matthaeus. Mistrz świata i zdobywca Złotej Piłki z 1990 roku oczekuje olbrzymich emocji w spotkaniu "Synów Albionu" z "Albicelestes".

- Obie drużyny pokazały już swoje słabości. Anglicy wcale nie zagrali świetnego spotkania przeciwko Norwegii. Thomas Tuchel także nie był zadowolony - stwierdził 65-latek, po czym wskazał, w jakim aspekcie Argentyńczycy mają przewagę. Mowa o pozycji bramkarza.

- Mam przeczucie, że dojdzie do serii rzutów karnych. Argentyna wygra. Ufam Emiliano Martinezowi bardziej niż Anglii - powiedział Matthaeus. Taki obrót spraw sprawiłby, że "Albicelestes" zameldowaliby się w drugim finale z rzędu i stanęliby przed szansą na obronę tytułu. Anglicy z kolei musieliby obejść się smakiem i odłożyć trwające już 60 lat oczekiwania na zdobycie Pucharu Świata na przynajmniej kolejne cztery lata.

Jeśli chodzi o mecz Hiszpanii z Francją, były reprezentant Niemiec przewiduje, że Francuzi zdołają osiągnąć trzeci finał mundialu z rzędu. W 2018 roku "Les Bleus" zwyciężyli w Rosji przeciwko Chorwacji, a cztery lata temu w Katarze polegli przeciwko Argentynie. Nad Hiszpanami jednak zdaniem Matthaeusa mają przewagę.

- W ostatnim czasie nawet trochę polubiłem Francję. Nie tylko ze względu na kreatywność i szybkość w ataku, ale także dlatego, że po prostu fajnie się ich ogląda - przyznał 65-latek.

Były zawodnik Bayernu Monachium nie ukrywał także, że jest rozczarowany tym, że Niemcy tak szybko pożegnały się z turniejem. Gdyby "Die Mannschaft" pokonali Paragwaj, zmierzyliby się z Francją. Matthaeus wyjawił, że marzył o takiej ścieżce dla swoich młodszych kolegów.

- To byłaby nasza droga do półfinałów, a może nawet do finału. To było moje marzenie przed mistrzostwami świata. Moje realistyczne marzenie - podkreślił.

Pierwszy półfinał pomiędzy Francją a Hiszpanią rozegrany zostanie we wtorek 13 lipca. Dzień później odbędzie się starcia Anglii z Argentyną. Początek obu spotkań zaplanowano na godz. 21:00 czasu polskiego. Relacje tekstowe na żywo z tych meczów śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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