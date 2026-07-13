Jest decyzja ws. polskiego sędziego w półfinale MŚ

Wciąż ważą się losy Szymona Marciniaka na MŚ. Do tej pory Polak poprowadził tylko dwa mecze na tegorocznym mundialu. Mowa o starciach Argentyna - Algieria (3:0) i Iran - Egipt (1:1). Wiemy już, że na pewno nie posędziuje pierwszego półfinału - Francja - Hiszpania. FIFA postawiła na Ivana Bartona z Salvadoru. Jego asystentami będą David Moran oraz Antonio Pupiro, a arbitrem technicznym będzie Glenn Nyberg.

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Nie wiadomo, co dalej z Marciniakiem na mundialu

Zdaniem Rafała Rostkowskiego ta decyzja sprawia, że każdy scenariusz dot. polskiego arbitra będzie sensacyjny. - W fazie pucharowej nie sędziował żadnego spotkania, co mogło i powinno oznaczać, że FIFA oszczędza go na kluczowe pojedynki. Po ćwierćfinałach wydawało się oczywiste, że Polak powinien wystąpić w półfinale Francja - Hiszpania, ponieważ w drugim ćwierćfinale Anglia zmierzy się z Argentyną. Tutaj obecność polskich sędziów byłaby niepożądana i mogłaby spowodować lawinę krytyki pod adresem FIFA - stwierdził w TVP Sport.

- Gdyby Szymon Marciniak został wyznaczony do prowadzenia meczu o mistrzostwo świata, stałby się absolutnie najwybitniejszym sędzią w historii piłki nożnej. Dotychczas nikt dwóch takich finałów nie prowadził - podkreślił i dodał, że gdyby nie został obsadzony w żadnym z tych spotkań, to "byłaby porażka komisji sędziowskiej FIFA".

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Dziennikarze "Mundo Deportivo" uznali Marciniaka za jednego z faworytów do poprowadzenia finału.

Polak będzie arbitrem VAR w meczu Francja - Hiszpania!

W starciu Francji z Hiszpanią będziemy mieli polskiego sędziego, ale na VAR! Sędzią VAR w tym spotkaniu będzie Tomasz Kwiatkowski, a asystować mu będą Dennis Johan Higler, Guillermo Pacheco, Leodan Gonzalez i Ivan Bebek.

Na razie nie wiadomo, co decyzja ta oznacza dla Szymona Marciniaka. Być może decyzja o obsadzeniu Kwiatkowskiego w wozie VAR na meczu Francja - Hiszpania sprawi, że arbiter z Płocka już powoli może żegnać się z mistrzostwami świata.