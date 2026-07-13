Kto awansuje do finału MŚ? Lopetegui: "Najlepsza drużyna na świecie"

Tegoroczny mundial wszedł w decydującą fazę. Niedługo poznamy pierwszego finalistę, których wyłoni mecz Francji z Hiszpanią. Oba zespoły spotkają się w Dallas we wtorek 14 lipca o godz. 21:00 polskiego czasu.

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Lopetegui zabrał głos przed meczem Francja - Hiszpania

Nie tylko kibice zacierają ręce przed tym meczem. Tego pojedynku nie może się doczekać Julen Lopetegui, który w latach 2016-18 był selekcjonerem Hiszpanów, a w tym roku poprowadził Katar na mundialu. - To będzie niesamowity mecz. Najlepsi piłkarze świata zmierzą się ze sobą, reprezentując dwa różne style gry. Są świetni napastnicy, ale to nie wszystko - wyznał w rozmowie z sofoot.com.

- Hiszpania i Francja to bardzo fizyczne i silne drużyny, zarówno pod względem odzyskiwania piłki jako zespół, jak i szybkości gry. Dzięki swoim taktykom obaj trenerzy maksymalnie wykorzystują możliwości swoich zawodników. Każdy zawodnik walczy dla drużyny od pierwszej do ostatniej minuty. Żaden z graczy nie gra tylko pod siebie. Jako hiszpański trener mam nadzieję, że Hiszpania wygra, ale jednocześnie muszę przyznać, że Francja to niesamowita drużyna - dodał.

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Hiszpan zabrał również głos nt. największych gwiazd tych reprezentacji - Lamine'a Yamala i Kyliana Mbappe. - Yamal gra dobrze od początku tych Mistrzostw Świata. Poza tym nie ma powodu, żeby porównywać go do Mbappe. Wiele osób postrzega piłkę nożną jako sport indywidualny. Moim zdaniem piłka nożna to sport zespołowy. Myślę, że mecz nie będzie tylko pojedynkiem tych dwóch zawodników. Na boisku będzie wielu innych utalentowanych zawodników, którzy mogą zrobić różnicę - podkreślił.

Lopetegui wskazał faworytów tego starcia

Lopetegui podkreślił, że Francuzi mają wyjątkowych piłkarzy, Hiszpanie mają jednak inną przewagę. - Moim zdaniem są najlepszą drużyną na świecie jako całość. Każda drużyna ma swoje mocne strony, cechy i charakterystykę - kontynuował.

- Jestem Hiszpanem, więc mam nadzieję, że mój kraj wygra, ale mam wielki szacunek do Didiera Deschampsa i francuskich piłkarzy. Spośród czterech drużyn, które wciąż walczą o mistrzostwo świata, myślę, że to oni są zdecydowanymi faworytami - zakończył.