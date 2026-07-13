Biały Dom ma swojego faworyta na MŚ. Oni teraz mogą liczyć na wsparcie Trumpa

Wiele można powiedzieć o trwających mistrzostwach świata, ale na pewno nie to, że są wolne od kontrowersji. Te wynikają głównie z kolejnych działań amerykańskiej administracji. Największym "sukcesem" Białego Domu było przekonanie FIFA do tego, żeby "zawiesić" karę za czerwoną kartkę, którą otrzymał Folarin Balogun. Amerykanin mógł zagrać w meczu z Belgią.
Wsparcie Białego Domu nie pomogło amerykańskiej reprezentacji. Można wręcz powiedzieć, że było dla niej pocałunkiem śmierci, bo Belgowie wyszli na mecz z USA, jakby od wyniku zależało ich życie. Amerykanie przegrali aż 1:4 i odpadli z turnieju. Nie zostaną też zapamiętani z dobrej gry, a z kombinowania przy regulaminach.
Odpadnięcie reprezentacji USA nie oznacza jednak, że Biały Dom przestał angażować się w mundial. Niedawno Donald Trump chwalił się, że grał w golfa z Harrym Kanem. - Myślę, że Kane to świetny zawodnik. Widzicie, grałem z nim w golfa i bardzo go lubię, to dobry golfista - stwierdził amerykański prezydent. Harry Kane potwierdził potem tę historię w trakcie konferencji prasowej.
I wygląda na to, że w Waszyngtonie będą teraz trzymać kciuki za triumf reprezentacji Anglii. Świadczą o tym słowa Andrewa Giulianiego, szefa grupy zadaniowej Białego Domu do spraw mistrzostw świata.
- Wiecie, skoro USA nie wygra w 250. urodziny naszego kraju, to byłaby wspaniała historia, gdyby Anglicy przyjechali do Ameryki i wygrali w trakcie naszych obchodów rocznicowych - powiedział w rozmowie z "Daily Mail".
- Z tego co kojarzę, Anglicy cierpią od 60 lat, więc to byłoby dla nich piękne zwycięstwo, gdyby wygrali turniej - dodał. - Jestem pewien, że Anglię na to stać, jest jedną z najlepszych drużyn, która została w grze - podkreślił.
Giuliani zaznaczył też, że prezydent Trump śledził postępy Harry'ego Kane'a na mundialu. - Kane jest najlepszym strzelcem Anglików i jeśli wygrają, to głównie dzięki niemu - stwierdził doradca amerykańskiego prezydenta.
Reprezentacja Anglii ma w swoim dorobku tylko jeden medal mistrzostw świata - złoto z 1966 roku. Anglicy regularnie mieli problemy, żeby sprostać oczekiwaniom swoich kibiców. Ostatnie lata i tak są całkiem niezłe w ich wykonaniu, bo jeszcze pod wodzą Garetha Southgate'a udało im się zdobyć dwa medale mistrzostw Europy.
Reprezentacja Anglii w półfinale zagra z Argentyną. Jeżeli wygra, to w finale zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Francja - Hiszpania. Mecz Anglia - Argentyna odbędzie się w środę 15 lipca o godzinie 21:00. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.