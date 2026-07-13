Starcie z Belgami trzymało w napięciu do samego końca dogrywki. Tuż przed zaproszeniem obu drużyn do konkursu rzutów karnych gola na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie z 11. metrów właśnie zdobył Youri Tielemans.

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Patrick Vieira obejmie reprezentację Senegalu?

Gra Senegalczyków w meczu z Belgią mogła się podobać. Zespół z Afryki przez większą część podstawowego czasu gry dominował nad faworyzowaną drużyną Rudiego Garcii. W samej końcówce spotkania do remisu doprowadziły gole Romelu Lukaku i wspomnianego już Tielemansa. Nowy zawodnik Manchesteru United dopełnił dzieła pognębiania Senegalu pod koniec dogrywki.

"To cud" - obwieściły belgijskie media. Zdaje się, że podobnych mocy potrzebują teraz Senegalczycy. Tuż po porażce z drużyną Garcii z występów w kadrze zrezygnował gwiazdor Sadio Mane. Przerwę od reprezentacji ogłosił Pape Gueye. Co więcej, pomocnik Villarrealu wskazał na członków sztabu szkoleniowego jako odpowiedzialnych za swoją decyzję. Gueye najpewniej niedługo zmieni zdanie.

Dlaczego? Według L'Equipe kandydatem do zastąpienia trenera Pape Thiawa jest znakomity przed laty środkowy pomocnik - Patrick Vieira.

50-latek przyszedł na świat w Dakarze, ale już jako 8-latek wraz z mamą wyemigrował do Francji i właśnie w barwach "Trójkolorowych" święcił największe triumfy. Mistrz świata z 1998 roku jest uznawany za jednego z najlepszych środkowych pomocników w historii. Jego nieustępliwość i twarda gra przy wzroście 192 cm budziła grozę wśród rywali. Jako zawodnik trzykrotnie z Arsenalem zdobywał mistrzostwo Anglii, z mediolańskimi klubami zaś cztery razy sięgał po scudetto.

Po zakończeniu kariery w 2011 roku zajął się trenerką. Z raczej marnym skutkiem. Prowadził amerykański zespół New York FC, francuską Niceę, angielskie Crystal Palace, po czym w 2023 roku odpowiadał za wyniki Strasbourga. Ani jednak tam, ani w Genui nie zagrzał długo miejsca. Z obu tych klubów odchodził po zaledwie roku. Od listopada 2025 roku pozostaje na trenerskim bezrobociu.

"W państwie pogrążonym w głębokim kryzysie politycznym nazwisko nowego selekcjonera pozostaje tematem o ogromnym znaczeniu, który ma przynieść reprezentacji nowy impuls. A Vieira ma w ręku naprawdę mocne argumenty" - czytamy w L'Equipe.

Patrick Vieira nie tylko urodził się w Dakarze, ale także później sfinansował budowę Diambars, a więc jednej z największych akademii piłkarskich w tym kraju.

Czy 50-latka skusi perspektywa prowadzenia kadry Senegalu? Tego jeszcze nie próbował w swojej karierze. Jeśli zdecyduje się na ten krok, będzie musiał oczyścić atmosferę wokół reprezentacji. A także zadbać o swoich zawodników, a także sztab, czego z pewnością brakowało podczas mundialu. Senegalczycy bowiem narzekali na brak pieniędzy, mizerne warunki hotelowe oraz na to, że sami musieli dbać o dietetyczne posiłki w trakcie mistrzostw.

23 września reprezentacja Senegalu zagra w pierwszym meczu kwalifikacyjnym do Pucharu Narodów Afryki, który w czerwcu 2027 odbędzie się na boiskach Kenii, Tanzanii i Ugandy. Przeciwnikiem Senegalczyków będzie Mozambik.