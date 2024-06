To już pewne! Hit transferowy Legii. Wielki powrót mistrza Polski

- Moja średnia punktów na mecz to dwa. Czy jestem z tego zadowolony? Nie. Ja chcę wygrywać każdy mecz. Przyszedłem do Legii, aby być mistrzem Polski. Nie każdego byłoby stać na to, co my robiliśmy... Chciałbym podziękować drużynie. W delikatnym momencie ci piłkarze wzięli odpowiedzialność za klub. Nawet zawodnicy, których nie będzie już tutaj z nami. Cel minimum został osiągnięty - mówił Goncalo Feio po wygranym 2:1 meczu z Zagłębiem Lubin w ostatniej kolejce ekstraklasy. Portugalczyk objął stanowisko trenera w rundzie wiosennej, zastępując Kostę Runjaicia. Teraz skupia się na przygotowaniu zespołu do gry na kilku frontach.

Oficjalnie: Luquinhas wraca do Legii Warszawa

Od początku nowego sezonu Feio będzie mógł skorzystać z nowego piłkarza, który przed laty występował już w Legii. Mowa o Lucasie Lima Linharesie, znanym jako Luquinhas. Brazylijczyk grał w klubie ze stolicy od lipca 2019 do lutego 2022 roku. W tym czasie zakładał koszulkę Legii aż 110 razy, strzelając 12 bramek, do których dołożył 18 asyst. Następnie warszawski zespół sprzedał go do New York Red Bulls za 3,2 miliona euro.

W Stanach Zjednoczonych Luquinhas spędził niecałe dwa lata, po czym w styczniu tego roku trafił do brazylijskiej Fortalezy za 1,35 miliona euro. Na ojczyźnie przez kilka miesięcy rozegrał 10 meczów, co przełożyło się na zaledwie 229 minut spędzonych na murawie. Nowy klub 27-latka szybko zdecydował się na wypożyczenie, z czego skorzystała Legia Warszawa.

Stołeczny klub dopiął już wszystkie formalności związane ze ściągnięciem piłkarza. Na drugą połowę tego tygodnia zaplanowano testy medyczne, po których Luquinhas wróci do Polski na stałe. Brazylijczyk trafi do Legii na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu.

Przypomnijmy, w sezonie 2019/2020 Luquinhas został wybrany najlepszym pomocnikiem ekstraklasy. W ciągu trzech lat spędzonych w Legii zdobył z zespołem dwa mistrzostwa Polski, będąc jednym z kluczowych zawodników. Taki piłkarz z pewnością przyda się Goncalo Feio w środku pola. Szczególnie dlatego, że zapewni więcej kreatywności po odejściu Josue.

Nowy sezon ekstraklasy ruszy 19 lipca. Oprócz ligi i krajowego pucharu Legię latem czekają mecze kwalifikacji do LKE.