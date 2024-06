Nowe informacje ws. startu Swobody w finale ME. Padły konkretne słowa

W niedzielny wieczór Ewa Swoboda sięgnęła po srebrny medal mistrzostw Europy w Rzymie w biegu na 100 metrów. "Polka osiągnęła wynik 11.03 sekundy, uznając wyższość jedynie renomowanej Brytyjki Diny Asher-Smith (10.99). Brązowy medal przypadł Włoszce Zaynab Dosso, która uzyskała czas jedynie o 0.004 sekundy gorszy od Polki. Rywalizacja była niezwykle wyrównana - pierwsze sześć zawodniczek zmieściło się w 0.1 sekundy!" - opisywał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki bieg Natalii Kaczmarek na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Reprezentantka Polski zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów

We wtorkowe popołudnie Ewa Swoboda wraz z Krysciną Cimanouską, Moniką Romaszko i Magdaleną Stefanowicz pobiegły w półfinale w sztafecie 4x100 metrów. Polki ukończyły bieg na piątej pozycji z czasem 43,15 sek., ale dał on awans do finału na ostatnim możliwym miejscu.

- Cieszy mnie, że jesteśmy z dziewczynami w finale. Finał chyba beze mnie, za dużo mnie to kosztowało - zarówno psychicznie i fizycznie - przekazała po tym biegu Ewa Swoboda. - Ja muszę chyba zejść w cień. Ma kto biegać, zobaczymy. Nie będę ryzykowała swojego zdrowia. Już po prostu nie mam siły - dodała.

Ewa Swoboda nie wyklucza startu w sztafecie 4x100 metrów. "Zobaczymy"

Więcej światła na ewentualną decyzję Ewy Swobody rzuciła jej wypowiedź dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

- Nie wiem, kto wymyślił dekoracje 100 metrów o 23:20, gdzie jeszcze trzeba wrócić do hotelu. Zobaczymy, jak będzie jutro. Nie czuję się zbyt dobrze. Albo odpuszczę bieg, bo nie będę ryzykować zdrowiem, albo wstanę i jeśli będę pełna sił, to pobiegnę - przekazała wicemistrzyni Europy.

W razie nieobecności Ewy Swobody jej miejsce zajmie najprawdopodobniej Pia Skrzyszowska, która w trakcie obecnych mistrzostw Europy zdobyła brązowy medal w biegu na 100 metrów przez płotki.

Finał kobiecej sztafety 4x100 metrów w środę przed północą. Będzie to przedostatnia konkurencja na mistrzostwach Europy w Rzymie.