Mamy złoto, mamy rekord! Kosmiczny bieg Natalii Kaczmarek

Siódmy tor miał być w poniedziałek w Rzymie tym szczęśliwym dla Natalii Kaczmarek. Polka była jedną z najmocniejszych uczestniczek finału biegu na 400 metrów i jedną z najpoważniejszych kandydatek do złota mistrzostw Europy. To mógł być jej pierwszy indywidualny tytuł w seniorskiej karierze.

Zobacz wideo Imponujące zwycięstwo Natalii Kaczmarek podczas 70. ORLEN Memoriału Janusza Kusocińskiego

Kaczmarek mistrzynią Europy!

Albo Natalia Kaczmarek, albo Lieke Klaver - to między Polką a Holenderką miał się rozstrzygnąć ten finał. Startowały obok siebie, Klaver biegła po ósmym torze.

Mocniejszy start miała Kaczmarek, na półmetku dystansu była przed Klaver. Na wejściu w drugi wiraż zaczynała uciekać Holenderce, która nie była w stanie przyspieszyć.

Na ostatnią prostą Kaczmarek wpadła z dotrzymującą jej kroku Rhasidat Adeleke. Reprezentantka Irlandii miała niemalże reakcję startową na granicy falstartu, niewiele do tego brakowało. Ale dobry start pomógł jej w pozostaniu blisko Polki na prawie całym dystansie.

Kaczmarek wręcz frunęła po tej bieżni. Miała więcej sił od rywalki, lepszą prędkość. Wpadła na metę z czasem 48,98 sekundy. To kapitalny wynik - najlepszy w tym roku na listach europejskich, a do tego nowy rekord Polski! Kaczmarek przebiła rezultat Ireny Szewińskiej z igrzysk olimpijskich w Montrealu z 1976 roku, kiedy legendarna biegaczka wywalczyła złoty medal na 400 m z czasem 49,29. Prawie pół wieku nie było szybszej Polki na tym dystansie, aż do mistrzowskiego biegu Kaczmarek.

Druga Adeleke przybiegła z czasem 49,07 - to najlepszy rezultat w tym roku w Europie wśród zawodniczek poniżej 23. roku życia. Trzecia była Klaver, choć to był bieg poniżej jej możliwości. Ukończyła finał z czasem 50,08. Co ciekawe, to jej najlepszy wynik w sezonie.