Najlepszy strzelec Ekstraklasy znalazł nowy klub. Tylko spójrzcie, gdzie trafił

Sezon 2023/24 był niezwykle udany dla Śląska Wrocław, który wywalczył wicemistrzostwo Polski, choć jeszcze niemal równo rok wcześniej walczył o utrzymanie w Ekstraklasie. Prawdziwym ojcem sukcesu wrocławian był Jacek Magiera. Spory wpływ miała także kapitalna dyspozycja Erika Exposito.

REKLAMA

Zobacz wideo Leszczyński: Jest niedosyt, ale we Wrocławiu wszyscy są zadowoleni

Erik Exposito ma nowy klub. To tam zagra w kolejnym sezonie!

Exposito w ostatnim sezonie został królem strzelców Ekstraklasy. Kilka dni temu stało się jasne, że nie przedłuży on wygasającego wraz z końcem czerwca kontraktu z wicemistrzami Polski. "Kiedy wypowiadam te słowa, nie mogę czuć większej wdzięczności. Te pięć lat w Polsce dało mi wszystko, czego potrzebowałem, aby być szczęśliwym człowiekiem. Czuję wielką ekscytację na myśl o tym, co osiągnęliśmy, jak ten mały chłopiec, który grał na ulicach Santa Cruz de Tenerife i marzył o karierze zawodowego piłkarza. Sprawiliście, że czułem tę samą pasję, co wtedy. Dziękuję" - przekazał Exposito.

We wtorek stało się jasne, gdzie Exposito będzie kontynuował swoją piłkarską przygodę. Napastnik został zawodnikiem katarskiego Umm Salal SC. Klub poinformował w mediach społecznościowych o zakontraktowaniu 28-latka.

W ostatnich dniach media przekazywały informację o tym, że napastnik jest kuszony przez katarski zespół lukratywnymi warunkami. Mówi się, że ma zarabiać około miliona euro rocznie.

Hiszpański napastnik grał dla Śląska Wrocław przez ostatnich pięć lat. W tym czasie rozegrał 164 mecze, w których zdobył 54 bramki i zanotował 24 asysty. Największym sukcesem jest wywalczone w tym roku wicemistrzostwo Polski. Indywidualnie zaliczył wręcz rewelacyjny sezon! "Erik Exposito sięgnął po koronę króla strzelców sezonu 2023/2024 PKO Bank Polski Ekstraklasy" - czytamy na oficjalnej stronie. Dokonał tego jako pierwszy zawodnik w historii Śląska! Był autorem 19 goli w 33 ligowych spotkaniach.