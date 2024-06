0,12 sekundy i Polki w finale! Nagle Swoboda ogłasza: "Beze mnie"

Polskie sprinterki pobiegły w drugim półfinale w składzie: Kryscina Cimanouska, Monika Romaszko, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. Brakowało Pii Skrzyszowskiej, która była oszczędzana po wywalczeniu medalu na dystansie 100 m ppł.

Zobacz wideo Anita Włodarczyk: Pomyślałam sobie, że to srebrny medal do kolekcji, bo w niej go brakowało