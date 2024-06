Polscy sprinterzy w finale. Jeden miał problemy. "Przełomowy bieg"

Tempo jest, zmiany do poprawy - to wnioski po biegu polskiej sztafety mężczyzn 4x100 m na mistrzostwach Europy w Rzymie. Biało-czerwoni wywalczyli bezpośredni awans do wielkiego finału na Stadio Olimpico. Na ostatniej prostej udało się odeprzeć atak rywali i wyprzedzić ich o setne części sekundy. Jeden z naszych lekkoatletów miał problemy zdrowotne na bieżni.

TVP Sport (Screen)