"Wstyd. Nie chcesz tego widzieć". Mistrzyni padła ofiarą głupoty [WIDEO]

Katarzyna Niewiadoma walczyła na 4. etapie Tour de France Femmes, chcąc odrobić kilka sekund przed decydującymi etapami wyścigu. Polka wielokrotnie rozrywała peleton, jednak faworytki rywalizacji na metę przyjechały w jednej grupie, minutę i 40 sekund za Szwajcarką Marlen Reusser. Tym samym Polka nadal znajduje się na 3. miejscu w klasyfikacji generalnej wyścigu, ze stratą 16 sekund do liderki, Marianne Vos.

Kuriozalny wypadek na Tour de France Femmes. Garcia potrącona przez... własny samochód

Duże straty poniosła w środę Hiszpanka Mavi Garcia. Najpierw dwukrotnie musiała zmieniać koło na odcinkach szutrowych, przez co na ostatnich 30 kilometrach musiała niemal przez cały czas gonić główną grupę. Gdy wydawało się, że wreszcie do niej dojedzie, doszło do jednego z najbardziej kuriozalnych wypadków, jaki można sobie wyobrazić w profesjonalnym peletonie.

Niewiadoma walczy o podium Tour de France. "Budzi się we mnie żądza niszczenia"

Garcia poprosiła, by przyjechał do niej samochód drużyny UAE Team ADQ, w barwach którego się ściga. Hiszpanka sięgnęła z niego po bidon i chciała schować się za jadącymi przed nią w grupie kolarkami. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy się zagapiła, czy liczyła, że dyrektor sportowy jadący w samochodzie zwolni, by ją wpuścić na koniec grupy.

Hiszpanka tylnym kołem zahaczyła o przód samochodu swojej grupy i w bardzo niebezpieczny sposób upadła na asfalt. Tuż po upadku złapała się za lewy bark, co mogło wręcz zwiastować, że złamała obojczyk. Po chwili jednak wstała i wsiadła na rower, dojeżdżając do mety ponad półtorej minuty za grupą faworytek wyścigu, spadając tym samym z 6. na 11. miejsce w klasyfikacji wyścigu, tracąc jednak już 2 minuty i 26 sekund do Vos.

Angielscy komentatorzy w szoku. "Co za katastrofa!"

Angielscy komentatorzy nie mogli uwierzyć w to, co widzą. - Co za katastrofa! Absolutnie fatalny dzień dla mistrzyni Hiszpanii. Co za wstyd! - powiedzieli, widząc jak Garcia została potrącona przez własny samochód. - To coś, czego nigdy nie chcesz widzieć - podsumowali całe zdarzenie.