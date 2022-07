Jeszcze szybsze i jeszcze groźniejsze TdF? "Przerażające. Boję się"

W niedzielę zakończył się tegoroczny wyścig kolarski Tour de France. Jego zwycięzcą został Duńczyk - Jonas Vingegaard - dla którego był to największy sukces w dotychczasowej karierze. Kiedy większość mediów omawiała triumf 25-latka, portal "Cycling Weekly" zastanawiał się, jak wygadałoby kolarstwo, gdyby wprowadzić do niego wielkie zmiany.

Dziennikarzom chodziło o odstawienie dotychczasowych rowerów i zastąpienie je tandemami. Portal zapytał kilku kolarzy o ich zdanie w tej sprawie. Wyjściowym pytaniem w temacie było szukanie szans na zmniejszenie dystansu między Vingegaardem i Tadejem Pogacarem, który w tegorocznym TdF zajął drugie miejsce. Przed rokiem to Słoweniec był pierwszy, a Duńczyk drugi.

- Musiałbyś mądrze dobierać pary. Gdyby Vingegaard dogadał się z Pogacarem, a ktoś zezwolił na ich wspólną jazdę, to nie miałoby sensu. Ich przewaga nad resztą stawki byłaby jeszcze większa - powiedział Szwajcar Stefan Kueng.

Jak wyglądałoby TdF na tandemach?

- To science-fiction. Ale uważam, że zdecydowanie lepiej zostać przy tym, co mamy teraz - stwierdził Niemiec John Degenkolb. I dodał: - Kiedy próbowałem takiej jazdy. Był ze mną Marcel Kittel. To było nawet zabawne, ale też przerażające. W tandemie można jechać szybciej niż w pojedynkę, co niesie sporo możliwości, ale też ryzyka.

- Bałbym się zjazdowych finiszów. Taka rywalizacja na tandemach mogłaby być naprawdę niebezpieczna - skomentował zaś Australijczyk Simon Clarke. - Płaskie, nudne etapy kończyłyby się szybko i byłyby pewnie przyjemne, bo we dwóch można jechać naprawdę szybko. Zjazdy byłyby czymś kompletnie innym - dodał.

Inne minusy dostrzegł też Kueng. - Brukowe odcinki też nie należałyby do najłatwiejszych. A poza tym, kto chciałby przez trzy tygodnie ocierać z czoła pot gościa, który siedzi przed tobą? Nie brzmi to najlepiej - zakończył z uśmiechem Szwajcar.