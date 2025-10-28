Ostatnio premier Donald Tusk przyjechał do Kowna i obejrzał z trybun mecz Polski z Litwą (2:0) w eliminacjach do mistrzostw świata. Wówczas na trybunach pojawił się transparent skierowany do Tuska z hasłem "nie byłeś, nie jesteś i nie będziesz kibicem reprezentacji Polski". Była też przyśpiewka "Donald matole, Twój rząd obalą kibole". - Przecież nie pierwszy raz to słyszałem. Znam tych ludzi, jestem w jakimś sensie z podobnego środowiska. W tym nie ma ani grama propagandy - mówił Tusk w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski".

Klepacka pytała Polaków ws. Tuska. Tak odpowiadali. "Wyjedzie do Niemiec"

Klepacka przeprowadziła sondę uliczną w Telewizji Republika, podczas której pytała Polaków, gdzie uda się Tusk, jeżeli nie dokończy swojej kadencji w Polsce. Większość osób jednoznacznie wskazała kierunek. "Do Niemiec", "rodzina tam dalsza stamtąd pochodzi, więc może tam wyjedzie", "niedaleko, na zachodnią stronę", "do Niemiec, bo gdzie można, po co mu daleko", "do Niemiec, do Berlina, bo on lubi bardzo Berlin", "do Republiki Federalnej Niemiec" - słyszymy w wypowiedziach.

Jedna z osób wskazała, że Tusk mógłby wrócić do Gdańska, a więc do miasta, z którego pochodzi. Jeden z przechodniów wskazał zupełnie inny kierunek dla premiera. "Tam, gdzie dostanie azyl, nie wiem, RPA, Angola, jakieś wyspy na Pacyfiku" - mówi mężczyzna.

To zapytanie Klepackiej oczywiście wynikało z wypowiedzi, której Tusk udzielił w trakcie wspomnianego podcastu. - Do jakiego kraju Pan wyjedzie, jak PiS przejmie władzę? - zapytał Wojewódzki. - Niem... Nie ma takiego scenariusza. Celowo tak zagrałem, taki jestem dowcipny - mówił premier.

Od roku Klepacka współpracuje z Republiką. "Płynę tylko prawym halsem"

Klepacka to brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Londynie w windsurfingu, a także wielokrotna medalistka mistrzostw Europy i mistrzostw świata. W ostatnich miesiącach Klepacka często wypowiadała się na tematy polityczne. "Płynę tylko prawym halsem" - pisała Klepacka przy okazji drugiej tury wyborów prezydenckich. Od sierpnia 2024 r. Klepacka współpracuje z Telewizją Republika.

