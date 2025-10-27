Żałosne zachowanie rosyjskiego arcymistrza. Wszyscy mają go już dość

Naroditsky specjalizował się w szachach błyskawicznych, ale był powszechnie lubiany przede wszystkim za swoją umiejętność tłumaczenia ludziom szachów. Na YouTube jego konto miało ponad pół miliona subskrypcji, regularnie prowadził streamy na Twitchu. Jego śmierć wstrząsnęła nawet najbardziej znanymi postaciami ze świata szachów. "Jestem zdruzgotany, To nieodżałowana strata" - pisał Hikaru Nakamura, wicelider rankingu FIDE.

Nie żyje znany szachista. Tak na jego śmierć zareagował rosyjski arcymistrz

Policja obecnie bada, czy Naroditsky nie popełnił samobójstwa. Amerykanina znaleźli jego znajomi - arcymistrz Ołeksandr Bortnyk i szachista Peter Giannatos - po tym jak ten przestał odpowiadać na telefony i wiadomości. Na śmierć Naroditsky'ego zareagował Władimir Kramnik - rosyjski arcymistrz i mistrz świata z 2006 roku.

Rosjanin od dawna oskarżał Naroditsky'ego o oszustwa. Sam Naroditsky podczas swojej ostatniej transmisji na Twitchu odniósł się do tych oskarżeń i przyznał, że mają one wpływ na jego zdrowie psychiczne. "Od kiedy zaczęła się cała ta sprawa z Kramnikiem, to mam wrażenie, że kiedy tylko zaczyna iść mi dobrze, to ludzie zakładają najgorsze intencje. Problem w tym, że to ma długotrwały efekt" - mówił.

25 października Kramnik wydał oświadczenie, w którym możemy przeczytać, że "wymierzono w niego i jego rodzinę bezprecedensową, cyniczną i bezprawną kampanię oszczerstw". Zaznaczył też, że "nigdy nie atakował i nie obrażał Daniela Naroditsky'ego" oraz że "pomimo napięcia w naszych relacjach byłem jedyną osobą w społeczności szachowej, która zauważyła oczywiste problemy zdrowotne Daniela na dzień przed jego śmiercią i publicznie wzywała do udzielenia mu pomocy".

Następnie Kramnik... znów oskarża Naroditsky'ego o oszustwa. "Zignorowano moje prywatne i publiczne prośby, gdy rok temu zwróciłem uwagę na możliwe naruszenia fair-play w wykonaniu arcymistrza Naroditsky'ego, choć miałem ogromny materiał dowodowy, którego tylko część została ujawniona, a który potwierdzał słuszność tych próśb" - czytamy.

Dla wielu w świecie szachów zachowanie Kramnika jest przekroczeniem jakichkolwiek granic. Fani zaczęli organizować petycję, w której apelują o pozbawienie Kramnika tytułu mistrza świata. Działania Rosjanina potępili m.in. Magnus Carlsen i Hikaru Nakamura. Arcymistrz Nihal Sarin - przeciwko niemu Naroditsky zagrał swój ostatni mecz - stwierdził, że Kramnik "tak w zasadzie odebrał komuś życie".

Węgierska szachistka Anna Rudolf we łzach domagała się sprawiedliwości dla Daniela Naroditsky'ego i zauważyła, że Kramnik bezpodstawnie oskarżył o oszustwo już wielu innych zawodników.

W końcu zareagowała też FIDE, którą wielu oskarżało o bezczynność. Prezydent FIDE Arkadij Dworkowicz opublikował oświadczenie, w którym zapewnił, że organizacja złoży wypowiedzi Kramnika dotyczące Naroditsky'ego - zarówno przed, jak i po jego śmierci - do komisji etyki i dyscypliny. Wielu jednak zauważa, że to zbyt mało i zbyt późno.

