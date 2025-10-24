Angielina Mielnikowa to największa gwiazda trwających w Dżakarcie mistrzostw świata w gimnastyce. Mistrzyni olimpijska z Tokio w rywalizacji drużynowej nie miała sobie równych w dwóch konkurencjach tegorocznego czempionatu, a w trzeciej pokonała ją jedynie Algierka Kaylia Nemour.

Nic dziwnego więc, że w desperacko potrzebującej sukcesów sportowej Rosji występy Mielnikowej przyjęto z wielkim zachwytem. Gimnastyczne sukcesy 25-latki wywołały reakcję na Kremlu. Rosjanka otrzymała specjalny telegram z gratulacjami, wysłany przez samego Władimira Putina, prezydenta Rosji.

"Gratuluję ci wspaniałego zwycięstwa w Dżakarcie i tytułu podwójnej mistrzyni świata. Twój triumf w wieloboju jest cudownym prezentem dla fanów, trenerów i mentorów, którzy wspierali cię do osiągnięcia najwyższych standardów. Jestem pewien, że dzięki twoim talentom, umiejętnościom i charakterowi będziesz zdobywać kolejne sportowe laury. Życzę Ci zdrowia i pomyślności." - napisał prezydent Federacji Rosyjskiej do Mielnikowej.

W klasyfikacji medalowej wciąż trwających mistrzostwach świata w gimnastyce prowadzi drużyna sportowców niezrzeszonych z dwoma złotymi i jednym srebrnym medalem. Wszystkie zostały zdobyte przez Mielnikową. Z kolei najwięcej medali - jeden złoty, jeden srebrny i trzy brązowe - zdobyli reprezentanci Chin.