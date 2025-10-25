Nie wpuścili do kraju sportowców z Izraela. Jest reakcja MKOl. Niewiarygodne

Wojna w Strefie Gazy pochłania życia niewinnych ofiar. Nic dziwnego, że wiele osób na świecie chce, by Izrael - wzorem Rosji - był alienowany w świecie sportu. Domagają się wykluczenia drużyn z europejskich, piłkarskich pucharów, a podczas meczów drużyny narodowej kibice wygwizdują hymn i organizują protesty. W Indonezji zdecydowano się pójść o krok dalej. Interweniował Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno o Lewandowskim: Tiki-taka kończyła się niestety na Robercie

MKOl nie ma litości dla Indonezji. "Zakończenie jakiejkolwiek formy dialogu"

"Międzynarodowe federacje sportowe zostaną poproszone o nieudzielanie Indonezji zgody na organizację wydarzeń w związku z zakazem udziału izraelskich sportowców w tym kraju. Indonezja poinformowała, że nie przyzna wiz reprezentacji Izraela na trwające w Dżakarcie Mistrzostwa Świata w Gimnastyce Artystycznej z powodu ofensywy wojskowej tego kraju w Strefie Gazy" - czytamy na stronie BBC.

Co więcej - MKOl podjął decyzję, która uderzy w indonezyjski sport. Chodzi o "zakończeniu jakiejkolwiek formy dialogu" z Narodowym Komitetem Olimpijskim Indonezji "na temat organizacji przyszłych edycji Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Olimpijskich Młodzieży, wydarzeń lub konferencji olimpijskich".

Zakaz ma obowiązywać do czasu, aż indonezyjskie władze zarządzające będą w stanie zapewnić gwarancje wjazdu do kraju wszystkim uczestnikom zawodów, niezależnie od ich narodowości.

Erick Thohir, jeden z prominentnych indonezyjskich ministrów, który w latach 2013-2018 był prezesem Interu Mediolan, stwierdził że jest świadom konsekwencji. Dodał także, że jego kraj zamierza nadal aktywnie uczestniczyć w życiu międzynarodowego sportu.

- Kemenpora i rząd pozostają zaangażowani w przygotowanie planu rozwoju sportu narodowego, w tym wzmocnienie 17 wiodących dyscyplin sportowych oraz budowę centrum treningowego dla narodowych drużyn. Indonezja będzie nadal aktywnie uczestniczyć w różnych wydarzeniach sportowych na poziomie Azji Południowo-Wschodniej, Azji i świata, aby indonezyjski sport mógł być ambasadorem i odzwierciedleniem wielkości narodu w oczach świata - napisał na portalu X.