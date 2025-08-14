- Świat bez nieba, narodów, religii to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - te słowa wypowiedziane przez znanego dziennikarza Przemysława Babiarza podczas ceremonii otwarcia ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu wywołały wielką medialną burzę, na której najwięcej ucierpiało TVP Sport, a właściwie wizerunek stacji. Jakub Kwiatkowski zawiesił słynnego komentatora i dopiero po protestach innych zmienił zdanie i przywrócił go do komentowania. -Obiecałem sobie, że postaram się być bardzo powściągliwy. Dam widzom przestrzeń na wyrobienie sobie własnego zdania. (...) Był taki moment gdy wykonywano piosenkę Johna Lennona "Imagine". Wydawało mi się, że moim obowiązkiem jest przypomnieć, o czym jest ta pieśń, a konsekwencja była taka, że zostałem zawieszony przez TVP - tłumaczył ze swoich słów Babiarz.

Przemysław Babiarz przemówił w sprawie afery w TVP

Teraz Przemysław Babiarz wrócił do swoich słynnych słów w rozmowie z Anną Pawelec dla "Przekanału" na YouTube.

- Jeśli chodzi o ten utwór, to ja nie raz opowiadałem o tym, o czym naprawdę jest. I tu zrobiłem to samo. Bardzo skromnym, króciutkim i delikatnym komentarzem. Ten świat rymuje się jakoś z przedstawioną przez Lennona wizją komunizmu. On sam o tym mówił. A jeśli to trochę przeniesiemy dalej, to również z taką wizją świata skrajnie zglobalizowanego. Czyli takiego, w którym nie ma narodów, identyfikacji, religii i świata wartości, w którym życie ludzkie jest tylko tu i teraz. Człowiek jest zatem tylko biologią i myślą, która się z niej wyłania - powiedział Przemysław Babiarz w rozmowie z PRZEkanałem w serwisie YouTube.

Cały wywiad można zobaczyć w linku poniżej.

Przemysław Babiarz to ikona dziennikarstwa sportowego, specjalizujący się w komentowaniu lekkoatletyki, pływania, łyżwiarstwa figurowego oraz skoków narciarskich. Wiele razy był wysłannikiem TVP na najważniejsze imprezy świata. Skomentował m.in. 14 edycji MŚ w lekkoatletyce.

Nie wiadomo jednak, czy Babiarz skomentuje następne MŚ, które odbędą się we wrześniu tego roku w Tokio. Zabrakło go już na drużynowych mistrzostw Europy, które odbyły się w dniach 27-29 czerwca.