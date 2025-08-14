Rosjanka zagra ze Świątek. Cały świat usłyszał, jak nazwała Polkę

Iga Świątek miała trzy dni przerwy między meczami drugiej oraz czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. To efekt walkowera, który był w trzeciej rundzie, ponieważ Marta Kostiuk wycofała się z rywalizacji z powodu kontuzji. Najpierw Świątek wygrała 6:1, 6:4 z Rosjanką Anastazją Potapową, a potem wyeliminowała Soranę Cirsteę z Rumunii, pokonując ją 6:4, 6:3. "Obserwowaliśmy festiwal przełamań, ale w kluczowych momentach to Świątek była skuteczniejsza" - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl tuż po zakończeniu spotkania.

Tak Kalinskaja nazwała Igę Świątek. "Jestem podekscytowana"

Rywalkę Świątek w ćwierćfinale wyłoniło starcie między dwiema Rosjankami - Jekatieriną Aleksandrową i Anną Kalinskają. Za faworytkę tego meczu uchodziła Aleksandrowa, która miała bilans 6-0 ze swoją młodszą rodaczką. Po ponad dwóch godzinach do ćwierćfinału awansowała Kalinskaja, wygrywając 3:6, 7:6 (5), 6:1. Teraz Kalinskaja zagra ze Świątek po raz drugi w karierze. Jak odniosła się do zbliżającego się meczu z Igą?

- Jestem podekscytowana. To będzie mecz na wysokim poziomie, Iga jest wojowniczką. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało jutro. Nie mam pojęcia, o jakiej porze będę grała. Może odpocznę w szatni - ogłosiła Kalinskaja w pomeczowym wywiadzie.

Pierwszy mecz między Świątek a Kalinskają odbył się w lutym zeszłego roku na etapie półfinału w Dubaju. Tam Kalinskaja wygrała 6:4, 6:4, ale w samym finale uległa Włoszce Jasmine Paolini w trzech setach. - W meczu ze Świątek wiedziałam, że jedyną szansą, jaką mam przeciwko niej, jest próba uderzeń kończących. Nie miałam czasu, żeby za dużo myśleć - wspominała Rosjanka.

"Kalinskaja udowodniła, że sztuczna inteligencja nie równa się tej prawdziwej. Rosjanka pokonała Świątek 6:4, 6:4 w półfinale turnieju w Dubaju, bo potrafiła połączyć spokój z agresją. A że jednocześnie najlepsza tenisistka świata nie miała najlepszego dnia, to mamy sensację" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl po zeszłorocznym meczu w Dubaju.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Iga Świątek - Anna Kalinskaja w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.