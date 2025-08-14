"Zostaliśmy zaatakowani". Co naprawdę się stało przed meczem Rakowa?

Raków Częstochowa w czwartkowy wieczór rozegra rewanżowe spotkanie III rundy eliminacji do Ligi Konferencji, w którym zmierzy się z Maccabi Hajfa. Dzień przed meczem na wicemistrzów Polski czekała przykra niespodzianka. Zakończyła się konfrontacją z zespołem z Izraela. Całość zajścia na kanale Meczyki.pl wyjaśnił w czwartek rzecznik klubu Damian Markowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Rzecznik Rakowa zabrał głos. "Zostaliśmy zaatakowani"

- O godzinie 18:30, według harmonogramu UEFA, mieliśmy zacząć walkaround, czyli taki oficjalny spacer. W tym wypadku spacer, a nie trening otwarty dla przedstawicieli mediów, więc zgodnie z tym nawet minutę później, czyli około 18:31, pojawiliśmy się na murawie stadionu w Debreczynie. Niektórzy zawodnicy Maccabi Hajfa, choć mieli do 18:15 skończyć swój oficjalny trening, ciągle byli na murawie. Podczas tego, gdy my pojawiliśmy się na tym stadionie, jeden z zawodników gospodarzy - pan Abdoulaye Seck - miał wielkie pretensje do naszych zawodników: czemu podglądamy ich trening, czemu przeszkadzamy im w treningu. Leonardo Rocha, zawodnik, który zna wiele języków, odpowiedział mu po francusku, że zaczynamy swój walkaround - wytłumaczył.

- Nie zrobiliśmy nic złego. Robiliśmy wszystko według harmonogramu UEFA, zostaliśmy zaatakowani i to my zgłosiliśmy skargę do UEFA - dodał Markowski.

Przypomnijmy, że wcześniej izraelskie media podawały informacje, jakoby sprzeczka powstała w wyniku zachowania piłkarzy Rakowa Częstochowa. Dodatkowo zapowiadały, że to Maccabi złożyło stosowny protest do UEFA. Czas pokaże, czy ta sprawa będzie miała dalszy ciąg.

Mecz Rakowa w Debreczynie rozpocznie się w czwartek 14 sierpnia o 20.