Turniej WTA 1000 w Cincinnati trwa w najlepsze. W ćwierćfinale jest już Iga Świątek, która po pokonaniu Sorany Cirstei o najlepszą czwórkę zmierzy się z Anną Kalińską. Zwyciężczyni tego spotkania zmierzy się z lepszą z pojedynku Elena Rybakina - Aryna Sabalenka. Białorusinka w nocy ze środy na czwartek pokonała Jessikę Bouzas Maneiro 6:1, 7:5.

Partner opuścił Sabalenkę. Już zgłaszają się do niej kolejni

Po tym spotkaniu odbyła się tradycyjna konferencja prasowa, ale pytanie nie dotyczyły jedynie trwającego turnieju w Cincinnati. Wybiegały już w przyszłość w kierunku US Open. Sabalenka będzie bronić tytułu w singlu, ale miała wystąpić także w mikście, który po raz pierwszy odbędzie się w tygodniu poprzedzającym zmagania w grze pojedynczej. Dotychczas był rozgrywany równolegle.

Sabalenka miała stworzyć parę z Grigorem Dimitrowem, ale ten nie przyleci do Nowego Jorku z powodu kontuzji. Bułgar wciąż zmaga się z urazem naderwania mięśnia piersiowego, którego nabawił się na Wimbledonie podczas starcia z Jannikiem Sinnerem. Dziennikarze zapytali Białorusinkę, czy poszuka zastępstwa za Dimitrowa.

- Kilku chłopaków zaproponowało grę, ale nie, nie sądzę - powiedziała Sabalenka na konferencji prasowej, żartując, że chce pozostać lojalna.

W rozgrywkach miksta zabraknie więc liderki rankingu WTA, ale zmagania wciąż zapowiadają się w sposób niezwykle elektryzujący. Zagra w nich m.in. Iga Świątek. Polka stworzy parę z Casperem Ruudem. Niektóre interesujące duety to: Raducanu/Alcaraz, Fritz/Rybakina czy Andriejewa/Miedwiediew. Turniej odbędzie się w dniach 19 i 20 sierpnia, a zwycięska para otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości miliona dolarów.