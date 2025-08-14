Hajto nie wytrzymał ws. Vukovicia. "W moich oczach stracił wszystko"

W zeszłym sezonie głośno było na temat sprawy Arkadiusza Pyrki w Piaście Gliwice. Jeden z najlepszych zawodników tego klubu po rundzie jesiennej został odstawiony od drużyny. Wszystko dlatego, że nie przedłużył wygasającego z końcem czerwca kontraktu. Wypożyczeniem piłkarza były zainteresowane Górnik Zabrze i Widzew Łódź, co mogłoby mu uratować sezon, ale Piast odrzucił te oferty. Finalnie Pyrka w trakcie rundy wiosennej ani razu nie pojawił się na boisku.

Tomasz Hajto uderza w Aleksandra Vukovicia. Poszło o Arkadiusza Pyrkę

Do tej sytuacji wrócił Tomasz Hajto w rozmowie na kanale YouTube Prawda Futbolu. Były reprezentant Polski uderzył w ówczesnego trenera Piasta Aleksandara Vukovicia i skrytykował go za decyzję w sprawie młodego zawodnika. Jego zdaniem szkoleniowiec nie powinien postępować w taki sposób.

- Vuković go odstawił. Dla mnie to jest skandal, że Vuković się do tego przyznał. Nie zachował się jak piłkarz. Nie interesują mnie powody. Jako trener nie masz prawa się do tego wtrącać. Trener jest od trenowania, a nie od wtrącania się, kto kontrakt przedłużył. Klub sobie może go zawieszać, odstawiać, nie trener. W moich oczach wszystko stracił tymi słowami - powiedział.

Ostatecznie Arkadiusz Pyrka rozstał się z Piastem Gliwice po zakończeniu sezonu i trafił do St. Pauli. Tym samym opuścił klub po pięciu latach. W Gliwicach nie pozostał także Aleksandar Vuković. Serb nie przedłużył wygasającego kontraktu i obecnie jest bezrobotny. Niedawno przyznał, że miał ofertę pracy jako asystent trenera w reprezentacji Polski. - Kwestia reprezentacji? Miałem telefon od bardzo ważnej osoby z PZPN-u z zapytaniem, czy interesowałaby mnie rola asystenta - powiedział w rozmowie na kanale Tomasza Ćwiąkały na YouTube.

Aktualnym trenerem Piasta Gliwice jest Max Molder. Drużyna po dwóch rozegranych meczach tego sezonu zajmuje 17. miejsce w tabeli i nie zdobyła jeszcze punktów.