Tak Kucharski skomentował to, co zrobił Trzaskowski na debacie prezydenckiej

W poniedziałek odbyła się kolejna już debata prezydencka, tym razem zorganizowana przez "Super Express". W niej 13 kandydatów przepytywało się wzajemnie, a całość trwała ponad dwie i pół godziny i wywołała wiele dyskusji w trakcie i po debacie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Debatę komentowały osoby ze świata sportu. Tak zrobił m.in. były prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, który skomentował kandydaturę budzącego kontrowersję Macieja Maciaka, który nie ukrywał fascynacji Władimirem Putinem.

- Jak w ogóle ktoś taki jak on może być kandydatem? Ja uważam, że prezydent wybrany w wyborach powszechnych powinien być ludziom znany, że wiemy o ich przeszłości, teraźniejszości, czego możemy się spodziewać. Nie chcę się do tego dokładać. Już się zarejestrowałem, pójdę głosować, jak zawsze w życiu - powiedział Boniek na kanale Prawda Futbolu.

Zobacz też: Kolejny dopingowy skandal w tenisie. Mistrz wielkoszlemowy zawieszony

Cezary Kucharski skomentował to, co zrobił Rafał Trzaskowski

Podczas debaty doszło do pojedynków słownych między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. Obaj mieli okazję wymienić się drobną uprzejmością w Końskich, gdy Nawrocki wręczył Trzaskowskiemu tęczową flagę. Sam kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość był wtedy z biało-czerwoną flagą, którą ostatecznie pozostawił w studiu. I to właśnie tę flagę Trzaskowski miał przynieść wczoraj na debatę w "Super Expressie".

- To jest polska flaga, z którą pan Karol Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich, a potem, jak zgasły światła, porzucił ją na sali, na której dumnie powiewała - powiedział Trzaskowski.

Do tego odniósł się były piłkarz, poseł z ramienia Platformy Obywatelskiej, a obecnie agent piłkarski Cezary Kucharski, cytując zdjęcie Trzaskowskiego z flagą. "Porzucona flaga we właściwym miejscu. #Trzaskowski2025 Btw. w symbolice piłkarskiej część trybun piłkarskich zaangażowana w kampanię Nawrockiego dostała mocny cios w podbródek" - ocenił, odnosząc się do relacji Nawrockiego z kibicami, którzy często nie ukrywają mocno prawicowych i nacjonalistycznych poglądów.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 18 maja. Ewentualna druga zaplanowana jest dwa tygodnie później - w niedzielę 1 czerwca.