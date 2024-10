Wojewódzki wypalił do Mirosław. "Bezczelna"

Aleksandra Mirosław zdobyła jedyny złoty medal igrzysk olimpijskich Paryż 2024 dla Biało-Czerwonych we wspinaczce sportowej na czas. W finale Polka pokonała ściankę w czasie 6,10 s i wyprzedziła Chinkę Lijuan Deng. - Pracuje się na to całą karierę. Może nie do końca na wstępie świadomie. Dzień przed finałem dostałam cytat z Ireny Szewińskiej - że medal igrzysk ma się do końca życia, a nasz rekord ktoś może pobić. Na zawsze będę już mistrzynią olimpijską - mówiła Mirosław po zdobyciu złotego medalu.

Aleksandra Mirosław o relacji z mężem-trenerem

W trakcie igrzysk olimpijskich w sztabie szkoleniowym Aleksandry Mirosław znalazł się m.in. jej trener. Jest nim mąż zawodniczki - Mateusz Mirosław - co zdziwiło prowadzącego popularnego programu. Para zaręczyła się w 2017 roku, a dwa lata później wzięła ślub.

- Nie wiem, czy jesteś na to gotowy, będzie słodko. My przez te 10 lat naszego związku i pracy razem jesteśmy mistrzami komunikacji. Ja nigdy nie narzekałam na mojego męża ani mojego trenera. Nie miałam takiej potrzeby, możesz zapytać mojego menedżera. Na Mateusza nie powiedziałam złego słowa - wyjawiła Aleksandra Mirosław w programie "Kuba Wojewódzki".

30-latka zdradziła też, że na obrączce na wygrawerowane cyfry "602". Co one oznaczają? - Sześć gram złota ma medal olimpijski, szóstego dnia miesiąca urodził się mąż, drugiego dnia miesiąca ja się urodziłam, 6:02 to jest czas i jeszcze jest dwa miligramy złota w sercu człowieka i to wymyślił mój mąż - ujawniła i przyznała, że liczby odgrywają ważną rolę w jej życiu. - 13 jest dla mnie przerażająca. Moja ulubiona liczba teraz to 45 - oznajmiła.

"Nie dość, że zdolna, urocza, to jeszcze bezczelna"

W programie TVN-u nie zabrakło również pytań dotyczących wspinaczki sportowej. Mirosław wyjawiła, że zanim poznała realia tej dyscypliny, trenowała pływanie, co wpłynęło na jej dyspozycję. - Wchodząc na ściankę, powiedziałam, że będę mistrzynią świata - wróciła wspomnieniami do swojej wypowiedzi sprzed lat.

- Nie dość, że zdolna, urocza, to jeszcze bezczelna - zripostował Kuba Wojewódzki.