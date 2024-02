Po transferze Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do Barcelony do Hiszpanii przeprowadziła się również jego żona i dzieci. Anna Lewandowska od razu świetnie zaaklimatyzowała się w nowym otoczeniu, gdzie rozpoczęła realizację sportowych projektów. "Chcę otworzyć siłownię i szkołę tańca w Barcelonie. Nie mogę się doczekać, aż to się stanie! Ciągle myślę o tym, co mogę zrobić, a moja ekipa zawsze śmieje się, że jestem taką aktywną osobą" - mówiła celebrytka pod koniec zeszłego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Lewandowska podbija Barcelonę. Hiszpańskie media są zachwycone

To jednak nie jedyna aktywność żony kapitana reprezentacji Polski w hiszpańskim mieście. Ostatnio "Mundo Deportivo" przekazało, że w dnach 14-17 marca 35-latka organizuje w Barcelonie "zdrowy weekend". W ramach czterodniowego wydarzenia uczestnicy odbędą pięć sesji treningowych u boku Lewandowskiej. Oprócz tego zaplanowano dwie wycieczki po mieście, podczas których przewodnicy będą opowiadać o katalońskiej kulturze, warsztaty zdrowego gotowania oraz kurs bachaty - ulubionego tańca popularnej trenerki fitness.

"Aktywność fizyczna i dbanie o zdrowie są coraz częściej obecne w naszym społeczeństwie, a Anna Lewandowska doskonale zdaje sobie z tego sprawę" - czytamy na łamach hiszpańskiego dziennika, który nazywa Polkę "luksusową gospodynią".

Ile trzeba zapłacić za uczestnictwo w "zdrowym weekendzie" Lewandowskiej? Cena wynosi 600 euro, czyli ponad 2,5 tys. złotych. "To doświadczenie, które pozwala odzyskać energię, cieszyć się i poznawać każdy zakątek Barcelony. Będzie to piękne i przyjemne" - rekomendują hiszpańscy dziennikarze.

W zeszłym roku Anna Lewandowska również zachęcała mieszkańców Barcelony do aktywnego spędzania czasu. 35-latka organizowała wówczas kursy bachaty na świeżym powietrzu, który cieszyły się sporym zainteresowaniem. Oprócz tego żona napastnika FC Barcelony była już zapraszana do hiszpańskich programów, gdzie mogła promować zdrowe odżywianie i aktywny styl życia. - Cieszę się, że ludzie tutaj w Hiszpanii interesują się moimi projektami, moją pracą, tym, jak promuję aktywność fizyczną - przyznała celebrytka.