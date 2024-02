Ronaldo podjął decyzję. Taki ma plan do zakończenia kariery

Cristiano Ronaldo ma za sobą bardzo udany 2023 rok. Portugalczyk zdobył 54 bramki w tamtym roku kalendarzowym, co było najlepszym wynikiem na świecie. - Uważam, że liga saudyjska nie jest gorsza od francuskiej. Uważam, że we Francji są tylko dwa-trzy zespoły na odpowiednim poziomie. Według mnie rywalizacja w Arabii Saudyjskiej jest bardziej wyrównana. Eksperci mogą mówić, co chcą, ale gram tu już ponad rok i wiem, co mówię - stwierdził Ronaldo podczas styczniowej gali Globe Soccer Awards. Jak może wyglądać jego przyszłość?

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz Legii wywołał burzę. Fani byli wściekli

Saudyjczycy są pewni ws. Ronaldo. Portugalczyk jeszcze zamierza grać

Arabska odsłona serwisu goal.com informuje, jak mogą wyglądać dalsze plany Ronaldo w karierze. Umowa Portugalczyka wygasa z końcem czerwca 2025 roku i wiele wskazuje na to, że ta współpraca zostanie przedłużona. Celem Ronaldo jest występ na mistrzostwach świata w 2026 roku w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, a w otrzymaniu powołania może mu pomóc regularna gra. "Al-Nassr obawia się, że utrata Ronaldo byłaby katastrofą ekonomiczną pod każdym względem. Dzięki działaniom powiązanym z CR7, Al-Nassr płaci 'faraońskie' kontrakty swoim zawodnikom" - czytamy w artykule.

"Goal Arabia" dodaje też, że Ronaldo ma być powiązany z Al-Nassr także po zakończeniu kariery, bo już miał przekazać władzom, iż zamierza zainwestować w akcje klubu i zostać jego udziałowcem. "To czyni jego pozostanie praktycznie pewnym. Nie ma wątpliwości, że Ronaldo zrobi wszystko, by zagrać na kolejnym mundialu. Jest niezwykle profesjonalny i bardzo dba o swoje ciało, by przedłużyć karierę" - dodają dziennikarze.

Ronaldo zagrał w 27 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 26 goli i zanotował 11 asyst. Aż 21 trafień Portugalczyk zanotował w lidze saudyjskiej, co czyni go teraz liderem klasyfikacji strzelców. Al-Nassr zajmuje drugie miejsce z 49 punktami i traci siedem do prowadzącego Al-Hilal. Al-Nassr jest też w grze w półfinale saudyjskiego Pucharu Króla i w 1/8 finału Azjatyckiej Lidze Mistrzów, gdzie rywalizuje z Al-Fayha.