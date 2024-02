Wstrząsające wyniki śledztwa ws. Alvesa. Pochwalił się kolegom z celi

Dani Alves został aresztowany 20 stycznia 2023 roku, po tym jak miał dopuścić się napaści na tle seksualnym wobec 23-letniej kobiety. Zdarzenie miało miejsce 30 grudnia 2022 roku w nocnym klubie Sutton w Barcelonie. Obecnie Brazylijczyk przebywa w ośrodku Brians 2 niedaleko Barcelony, ale opracował plan, jak się z niego wydostać. Przynajmniej tak twierdzą hiszpańskie media.

Szokujący plan Daniego Alvesa. Pochwalił się koledze z celi

W poniedziałek 5 lutego ruszył proces byłego obrońcy reprezentacji Brazylii, a dwa dni później prokuratorzy i sędziowie zakończyli przesłuchania świadków i oskarżonego. Alves już piąty raz od zatrzymania zmienił zeznania, co z pewnością nie czyni go wiarygodnym. Tym razem tłumaczył się faktem, że był pod wpływem alkoholu, co zdaniem mediów poradził mu nowy prawnik. Wyrok mamy poznać za kilka-kilkanaście tygodni.

Na razie 40-latek wciąż jest zatrzymany, ale Silvia Salamo w programie "Tarde AR" przekazała szokujące wieści. Dziennikarka twierdzi, że porozmawiała z kolegą Alvesa z celi, któremu były piłkarz "pochwalił" się tym, co planuje. Właściwie to plan miał przekazać kilku osobom.

Według doniesień Dani Alves miał być przekonany, że wyjdzie z aresztu po wpłaceniu kaucji i wtedy dokona ucieczki do Brazylii. Między jego krajem a Hiszpanią nie ma umowy ekstradycyjnej, a więc 40-latek ukrywałby się w Ameryce Południowej i uciekał przed odpowiedzialnością do woli. Sąd już trzykrotnie odmawiał jednak zwolnienia go za kaucją właśnie ze względu na ryzyko ucieczki.

"Nadal ma możliwości finansowe lub ma przyjaciół, którzy je mają. Teraz gdy ewentualny wyrok skazujący jest tak blisko, ryzyko ucieczki dla nas jest znacznie większe" - przekonywał prokurator cytowany przez dziennik "Marca".

Więcej rewelacji w sprawie szokujących planów Alvesa Silvia Salamo ma zdradzić w sobotę 17 lutego w programie "Telecinco Fiesta". "To odkrywcze zeznanie. Przekażemy informacje, kto brał udział w rozmowie i gdzie ona miała miejsce" - przekonywała dziennikarka.