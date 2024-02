Trener Napoli przemówił ws. Zielińskiego. Niepokojące słowa

Piotr Zieliński jest już dosłownie o krok od Interu Mediolan. W poniedziałek dziennikarz Fabrizio Romano ujawnił, że pomocnik przeszedł już testy medyczny i lada moment oficjalnie podpisze kontrakt. W nowej ekipie zamelduje się jednak dopiero latem, a ostatnia połowa sezonu w Napoli może być dla niego bardzo trudna. Klub nie zgłosił go udziału w fazie play-off Ligi Mistrzów, a to może być dopiero początek kłopotów.

Trener Napoli dostał pytanie o Piotra Zielińskiego. Fani mogą się obawiać. "Muszę się zastanowić"

Reprezentant Polski w ostatnim czasie dostawał coraz mniej szans na grę. W niedzielnym meczu ligowym z AC Milanem (0:1) wystąpił jednak w pierwszym składzie. Z doniesień medialnych wynika, że nie wrócił do domu wraz z drużyną, tylko został w Mediolanie dzień dłużej, by przejść wspomniane testy medyczne.

Do tej sytuacji nawiązał trener aktualnych mistrzów Włoch, Walter Mazzari, pytany o Zielińskiego podczas konferencji prasowej. - W szatni się nie zmienił, ale wiemy, że odejdzie. Muszę się zastanowić, jak bardzo siedzi mu to w głowie. Mówią mi, że mógł już podpisać kontrakt, kiedy zatrzymał się w Mediolanie. Jest więc normalne, że może się już mentalnie przeniósł gdzie indziej i nie będzie tak skoncentrowany jak w poprzednich latach. Od czasu do czasu będziemy to oceniać, kiedy będzie to potrzebne - stwierdził, cytowany przez portal linterista.it.

Zieliński straci miejsce w składzie Napoli? Katastrofalny scenariusz

W ten sposób szkoleniowiec dał jasny sygnał, że zaufanie do Zielińskiego w ekipie z Neapolu jest nieduże. Wspomniana obawa o mniejsze zaangażowanie może skutkować tym, że Polak będzie dostawał coraz mniej minut. Brak regularnej gry i obniżka formy mogą z kolei okazać się katastrofalne kontekście meczów reprezentacji Polski i późniejszej walki o skład w Interze Mediolan.

Żadna klarowna deklaracja jednak nie padła, zatem na decyzje Mazzariego względem Zielińskiego trzeba będzie poczekać. Najbliższy mecz Napoli rozegra już w sobotę o godz. 15:00 z Genoą. 29-latka z całą pewnością zabraknie w składzie na kolejny mecz, w którym jego zespół zmierzy się z FC Barceloną w 1/8 finału Ligi Mistrzów (21 lutego, godz. 21:00).