Potężna awantura przed galą Fame MMA. Ochroniarze nie nadążali [WIDEO]

- Ja nie chcę nic powiedzieć, chcę mu zaj***ać - rzucił wściekły Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka. - Mówiłem wcześniej, że dostaniesz w łeb - odpowiedział mu Amadeusz "Ferrari" Roślik. To już było po tym, jak doszło między nimi do tzw. face to face. A raczej miał dojść, bo "Ferrari" od razu uderzył Wiewiórkę w twarz. - Może to jednak był zły pomysł - powiedział wtedy prowadzący poniedziałkową konferencję przed galą Fame MMA 20 Sylwester Wardęga, który chwilę wcześniej wywołał obu freak fighterów na scenę.

"Ferrari" zaatakował "Wiewióra". Wcześniej w jego kierunku poleciał mikrofon

Między Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem, obecnie największą gwiazdą federacji Fame MMA, a posiadaczem dwóch pasów federacji, czyli Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką iskrzy od dłuższego czasu. Poniedziałkowa konferencja zaczęła się jednak zaskakująco, bo "Ferrari" postanowił przeprosić "Wiewióra". A konkretniej jego dziewczynę, ale tylko po to, by po chwili znowu zacząć ją obrażać.

"Wiewiór" był wściekły. Już wcześniej, bo zanim został wywołany do face to face, rzucił w kierunku "Ferrariego" mikrofonem. Mimo to prowadzący - jak to bywa często we freak fightach, by podkręcić atmosferę - wywołał ich obu, by stanęli naprzeciwko siebie. Głębokiego spojrzenia w oczy nie było, bo "Ferarri" od razu wyprowadził cios. Ochrona po chwili ledwo utrzymała "Wiewióra", który wściekły był też w kolejnych minutach, gdy obaj dalej wyzywali się za stołem.

"Ferrari" i "Wiewiór" to dwóch z ośmiu uczestników turnieju na jubileuszowej gali Fame MMA 20, która w sobotę odbędzie się w Krakowie. Będą mogli ze sobą zawalczyć w półfinale, jeśli wygrają swoje pierwsze pojedynki. To zupełnie nowa formuła we freak fightach, gdzie łączna pula nagród wyniesie aż dwa miliony złotych (1,5 mln dla zwycięzcy, który stoczy aż trzy walki na jednej gali i 500 tys. zł dla drugiego finalisty). Każdy z pojedynków będzie trwał jedną pięciominutową rundę, ale możliwa będzie dwuminutowa dogrywka. Z kolei finał przeprowadzony zostanie w formule: trzy rundy po trzy minuty. Cały turniej odbędzie się na zasadach K-1.

Fame MMA 20. Pary w turnieju:

Amadeusz "Ferrari" Roślik - Krystian "Krycha" Wilczak

Arkadiusz Tańcula - Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka

Filip "Filipek" Marcinek - Dawid Malczyński

Adrian "Polak" Polański - Joseph Bratan

