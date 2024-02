Wielki piłkarz z fantastyczną fryzurą kończy karierę. Wszyscy kibice zapamiętają to jedno zdjęcie

194 cm wzrostu i bujne afro - tak najprościej opisać Marouane'a Fellainiego, którego na boisku charakteryzowała świetna gra w powietrzu, siła fizyczna, przyzwoita technika użytkowa i przede wszystkim zadziorność. Miał swoje ograniczenia i nigdy nie był topowym pomocnikiem, ale i tak wielu piłkarzy może pozazdrościć mu dość bogatej kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Tego nie wiecie o Clout MMA. Pan Pawłowski ujawnia, jak wyglądają konferencje

Zaczynał karierę w Standard Liege, skąd wypatrzył go Everton. I to właśnie tam wyrobił sobie renomę w Premier League. Po pięciu latach wraz z trenerem Davidem Moyesem zamienił Goodison Park na Old Trafford. O ile szkocki trener opuścił Manchester United po zaledwie roku, to Fellaini spędził w nim ponad pięć lat.

Trafił na trudny okres w historii klubu, bo w Anglii wygrywał tylko puchary, ale Premier League nie zdobył. Zdobył za to Ligę Europy w 2017 roku. Łącznie rozegrał w United 177 meczów, strzelił 22 gole i zanotował 12 asyst. Na koncie ma też 87 meczów w kadrze Belgii, z którą zdobył brąz mundialu na rosyjskim turnieju.

"Piszę ten post, aby ogłosić, że po 18 latach kariery odchodzę. Ale wszystko zaczęło się na długo przed tymi 18 latami. Pamiętam, jak wczoraj, mój pierwszy mecz jako dziecko, niekończące się sesje treningowe z moim tatą, moje pierwsze powołanie do Standard de Liege i moje pierwsze powołanie do reprezentacji Belgii. Czas leci! To była niesamowita podróż! Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem uprawiać sport, który kocham, na najwyższym poziomie. Jestem dumny, że reprezentowałem Standard w Belgii, Everton i Manchester United w Wielkiej Brytanii oraz Shandong Taishan w Chinach. To był zaszczyt grać dla reprezentacji Belgii na igrzyskach olimpijskich w 2008 roku, Euro 2016 i mistrzostwach świata w 2014 i 2018 roku. Grałem przed najlepszymi kibicami na świecie i chcę wykorzystać tę chwilę, aby podziękować im wszystkim za niezachwiane wsparcie w trakcie mojej kariery. Wasza zachęta i pasja były dla mnie stałym źródłem inspiracji" - napisał na Instagramie.

"Wszystko to byłoby niemożliwe bez mojej rodziny, kolegów z drużyny, trenerów, doradców i wszystkich, którzy byli częścią mojej podróży. Wasza miłość, wskazówki, wsparcie i przyjaźń były nieocenione. Dziękuję! Rozpoczynając ten nowy rozdział w moim życiu, nie mogę się doczekać nowych wyzwań, ale zapewniam, że nadal będę wspierać piękną grę w każdy możliwy sposób" - podsumował.

Chiński finał Fellainiego

Karierę kończył w chińskich klubach SD Luneng i SD Taishan. Co ciekawe: kilka lat temu był jednym z najlepszych pomocników w grze FIFA i często wybierali go do składu e-sportowcy, choć wcale jego statystyki nie były najwyższe.

Marouane Fellaini jest też bohaterem zabawnego zdjęcia, gdy piłka trafiła go mocno w twarz.