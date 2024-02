To będzie nowy król boksu? Co za taniec! Ośmieszył rywala [WIDEO]

To był po prostu koncert boksu. I to taki koncert, którego fani pięściarstwa nie widzieli od dawna. Ben Whittaker potwierdził, że ma wielki talent, wręcz ośmieszając rywala w ringu. 26-letni Anglik był nie do trafienia. Urywki z sobotniej walki robią furorę w internecie.

https://www.youtube.com/watch?v=PnEaz6s-zj0&ab_channel=BOXXER