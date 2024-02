Potężny cios dla Daniego Alvesa. Sąd bezlitosny

Dani Alves, były obrońca Barcelony, od stycznia zeszłego roku przebywa w katalońskim areszcie tymczasowym. Brazylijczyk oczekuje na proces, który odbędzie się już niebawem, ale w międzyczasie doszedł do wniosku, że nie zgadza się na to, żeby był on jawny i złożył w tej sprawie stosowny wniosek. Sąd był jednak bezlitosny i oddalił jego prośbę. Co to oznacza dla Alvesa?

