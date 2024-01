Żenujące sceny w meczu Barcelony. Żal patrzeć, co robił Lewandowski i reszta

Przed Xavim ostatnie cztery miesiące pracy przy meczach FC Barcelony jako trener. Po decyzji o jego odejściu powinien nastać czas wyjścia z kryzysu i przeciętności, żeby nikt nie miał żadnych wyrzutów sumienia na koniec sezonu. Teoretycznie stać piłkarzy "Dumy Katalonii" na dużo lepszą grę. Oni sami brali na siebie winę po wstydliwej porażce z Villarrealem 3:5. Jeśli tak ufają Xaviemu, jeśli tak chwalą współpracę z nim, to mogliby to pokazać na boisku. Lepszego momentu na to nie mogli mieć, ale zaprzepaścili okazję i skromna wygrana tego nie zmieni.

Brak właściwej reakcji na szokującą decyzję

Barcelona potwierdziła, że dziś mentalnie nie jest w dobrej kondycji. Łatwiej jest jej wrzucić wyższe tempo gry, gdy pojawia się potrzeba gonienia wyniku. Gdy pojawia się czynnik zewnętrzny, jak deklaracja odejścia trenera, to w grze nierównej w tym sezonie Barcelony de facto nic się nie zmienia. Nie ma charakteru, brakuje intensywności. Ofensywa opiera się na momentach oraz wsparciu z linii pomocy i od bocznych obrońców. Mityczne "to coś" nie istnieje.

W pierwszych minutach meczu z Osasuną Pampeluna mistrzowie Hiszpanii wyglądali na zagubionych. Jakby nie wiedzieli, po co grają. A motywacja stała tuż obok bocznej linii. Wszelkie prośby o pozostanie, łzy, chęci rozmowy i próby namówienia do zmiany zdania - to wszystko wyglądało i brzmiało pusto przy dyspozycji Barcelony w tym spotkaniu.

Właściwie to w prawie całej pierwszej połowie Barcelona przypominała turystę, który zgubił się w lesie i nie wiedział, dokąd należy zmierzać. Kilka wrzutek, jeden celny strzał, ale ani grama animuszu. Tu nie było w ogóle widać DNA Barcelony.

Kibice mieli prawo oczekiwać natychmiastowej reakcji od piłkarzy i mieli prawo czuć się rozczarowani postawą zawodników Barcelony, którzy nie wyglądali na przejętych sytuacją z trenerem i wynikami. Trochę to przypomina jesienne zdarzenia z reprezentacji Polski - wyjście na wspólną kolację w celu poprawy atmosfery i zbudowania jedności zespołu, by lepsze rezultaty przyszły od razu. Finalnie poprawa była praktycznie niewidoczna.

Liderzy byli murem za Xavim, ale w meczu nic nie dali

Jeśli w drugiej połowie coś drgnęło, to na pewno nie ze względu na pomysły taktyczne Xaviego. Ale prowadzenia nie dali też liderzy, a to oni przecież najmocniej reagowali na decyzję trenera o odejściu. Z ich strony brakowało impulsu, błysku, zaangażowania. Gra m.in. Roberta Lewandowskiego, Pedriego czy Frenkiego de Jonga była schematyczna, przewidywalna, aż nadto zachowawcza. Przy pasywnie nastawionej Osasunie, która chciała przede wszystkim przetrwać, to nie miało prawa tak wyglądać.

Plan taktyczny Xaviego nie działa od co najmniej tygodni. Barcelona nie jest zespołem konkurencyjnym, barwnym i kreatywnym. Winę za to ponoszą też liderzy. Na nich opiera się gra "Blaugrany", ale widać, że pod okiem legendy Barcelony nie wskoczą powyżej pewnego poziomu.

Znamienne jest, że najwięcej wiatru zrobili rezerwowi, czyli Fermin Lopez i Vitor Roque, który dał zwycięstwo. Fermin starał się przyspieszać, szukać wolnych przestrzeni i niekonwencjonalnych rozwiązań. To, że dostał "wędkę", było niezrozumiałe. Zmienił go Brazylijczyk, który jedną akcją przyćmił Lewandowskiego. Uprzedził go przy sprytnym dośrodkowaniu Joao Cancelo.

Ci najmłodsi dali najwięcej od siebie z całego zespołu. Krótko pracują z Xavim - Fermin kilka miesięcy, Roque dopiero miesiąc. Ale w środowy wieczór to im najbardziej zależało na tym, by dać trenerowi powód do uśmiechu.

Barcelona w niepewnym położeniu

Z jednej strony można wychodzić z kryzysu małymi krokami. Z drugiej Barcelona jest takim klubem, który zawsze musi stawiać duże kroki. Po jej zwycięstwie z Osasuną pozostaje uczucie niedosytu i niepewności. Piłkarze nie dali konkretnych argumentów za tym, że uda się wyjść z kryzysu, a gra ulegnie poprawie jeszcze pod okiem Xaviego. Jest zwycięstwo, ale ono nie przekonuje. Barcelona nie zareagowała na decyzję trenera we właściwy sposób. A przepis na wyraźną poprawę nastroju był prosty - wyższa skuteczność i agresywność w ataku oraz wysokie zwycięstwo.

Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla losów Barcelony w tym sezonie. Wróci Liga Mistrzów, trzeba gonić Gironę i Real Madryt. Luty będzie próbą charakteru dla piłkarzy. Muszą dać kolejne powody, by wszyscy dookoła uwierzyli, że wizja futbolu Xaviego wciąż może działać. W przeciwnym razie można mówić o zmarnowanym okresie pracy.