Wielki rekord Szewińskiej zagrożony! "Powinien paść"

Natalia Kaczmarek to w tym momencie największa gwiazda polskiej lekkoatletyki. Na MŚ w Budapeszcie w 2023 roku wywalczyła srebrny medal w biegu na 400 metrów. To był nasz jedyny krążek obok srebra niezawodnego mistrza rzutu młotem, Wojciecha Nowickiego.

Nowicki z podium nie schodzi od lat - w stolicy Węgier wywalczył już swój dziesiąty medal wielkiej imprezy w dziesiątym starcie. Natomiast ona chyba właśnie ruszyła po wielkie indywidualne sukcesy. Na igrzyskach olimpijskich w Tokio 2021 roku była kluczową zawodniczką sztafet, które zdobyły złoto (mieszana 4x400 m) i srebro (damska 4x400 m). A na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024 będzie celowała w swój pierwszy olimpijski medal w starcie indywidualnym.

Przygotowania do igrzysk Kaczmarek zaczęła już w listopadzie, w Karpaczu. W grudniu trenowała w Portugalii, a teraz kończy długi, aż czterotygodniowy, obóz w RPA. Kończy go w sposób imponujący.

35,52 s Kaczmarek to najlepszy w tym roku wynik na świecie na 300 m i ósmy w historii.

Łukasz Jachimiak: Czy po pobiciu mającego prawie 50 lat rekordu Ireny Szewińskiej na 300 metrów Natalia pobije teraz jej rekord na 400 metrów, który też ma już prawie pół wieku? Czy tak znakomity wynik sprawdzianu w RPA już mówi, że jesteście na dobrej drodze do olimpijskiego medalu w Paryżu? To są pytania, które od ponad doby stawiają sobie kibice, a ja chciałbym wiedzieć, jak pan do tego wszystkiego podchodzi i jak pan to widzi.

Marek Rożej: My z Natalią oboje podchodzimy do tego bez zmian. Czyli po prostu pracujemy, tak, żeby była jak najlepiej przygotowania do sezonu letniego. Zwłaszcza na imprezę docelową, jaką będą igrzyska olimpijskie. Wszystko, co jest i będzie po drodze, to tylko środek do celu.

Rozumiem, że nie nakręcaliście się na rekord Polski na 300 metrów, że żadnych specjalnych treningów pod ten bieg nie robiliście, a więc to był po prostu zwykły sprawdzian tego, co do tej pory wypracowaliście?

- Zgadza się. Już jakiś czas temu ogłosiliśmy, że rezygnujemy ze startów halowych, a więc na pewno pod nic formy Natalii nie szykowaliśmy. Natomiast po pierwszym okresie przygotowawczym chcieliśmy skorzystać z tego, że jesteśmy w komfortowych warunkach i wystartować w zawodach. Dużo wcześniej planowaliśmy starty na nietypowych dla Natalii dystansach. Po to, żeby sprawdzić czy przygotowania idą w dobrą stronę pod różnymi względami. I sprawdziliśmy, jakie są efekty zrobionej pracy. To był start bez żadnego specjalnego przygotowania, po prostu bieg po treningach.

I z tych wszystkich przygotowaniach wychodziło panu, że Natalia pobiegnie aż tak szybko? Czy jednak czas 35,52 s, aż o 0,18 s lepszy od rekordu Szewińskiej z 1975 roku zaskoczył nie tylko nas, ale nawet pana?

- Zdawałem sobie sprawę, na ile Natalia jest już przygotowana, bo na treningach biegała różne odcinki i stoper pokazywał mi bardzo dobre czasy. Szybkościowo ona bardzo mocno poszła do przodu. Inna sprawa, że jeszcze trzy dni wcześniej, gdy startowała na 100 i 200 metrów, to wyniki nie oddały tego, co ona wypracowała. Podczas biegu na 200 metrów były złe warunki atmosferyczne, bo przez pierwsze 100 metrów wiało mocno w twarz. Natomiast w biegu na 100 metrów Natalia mocno spóźniła start z bloków. Na 300 metrów oboje się spodziewaliśmy, że padnie bardzo dobry wynik - może nie aż tak dobry, ale to, że tego, że ona złamie 36 sekund byliśmy pewni.

To teraz inny wątek popularny w mediach społecznościowych - na ile Natalia ten świetny wynik zawdzięcza wysokości? Jej bieganie tam, gdzie jest wysoko służy?

- My nie szukamy wysokości po to, żeby wyniki na sprawdzianach były lepsze, tylko my do Potchefstroom w RPA jeździmy już od wielu lat, bo mamy tu wręcz wymarzone warunki do pracy. Raz, że to jest 1350 metrów nad poziomem morza, dwa, że nie ma różnicy strefy czasowej. A jeszcze ważniejsze od obu tych rzeczy jest to, że trenujemy w idealnej pogodzie, w cieple, co w konkurencjach sprinterskich ma duże znaczenie.

Ile stopni teraz macie?

- Cały czas około 30. Najczęściej w przedziale 30-33.

Mówi pan, że jesteście na wysokości 1350 metrów nad poziomem morza, a zatem taka wysokość na pewno może pomóc szybciej biegać, ale też nie jest to Mexico City, gdzie na igrzyskach padały rekordy świata na wszystkich sprinterskich dystansach, dzięki temu, że powietrze na wysokości 2240 metrów jest już mocno rozrzedzone.

- Nie no, to są zupełnie inne warunki. Nam 1350 metrów pasuje idealnie, bo my nie jesteśmy z konkurencji typowo wytrzymałościowej, gdzie pobytami wysokogórskimi buduje się wytrzymałość. Dla nas ta wysokość jest bezpieczna, na niej możemy wszystko realizować z pewnością. Możemy tu od razu wejść w trening, bez aklimatyzacji. To nie jest wysokość na tyle niebezpieczna, żeby zrobić organizmowi krzywdę, natomiast długotrwałe przebywanie tutaj powoduje jakieś zmiany w układzie krwionośnym i z tego też korzystamy, będąc tu już czwarty tydzień.

Wiem, że jeździliście już do RPA na długie zgrupowania, ale na aż tak długim jak teraz chyba jeszcze nie byliście?

- Zawsze przyjeżdżamy tu na trzy tygodnie, a teraz dużo wcześniej sobie zaplanowaliśmy, że tak jak zawsze potrenujemy solidnie przez trzy tygodnie, a na dodatkowy, czwarty tydzień zostaniemy i skorzystamy z tego, że zawsze o tej porze jest tu dużo zawodów. W poprzednich latach w analogicznym czasie zjeżdżaliśmy do Europy i zaczynaliśmy sezon halowy. Teraz z hali zrezygnowaliśmy, więc zyskaliśmy czas na testowe starty na stadionie.

Dlaczego zrezygnowaliście z hali? Głównie dlatego, żeby w roku olimpijskim Natalia nie nabawiła się jakiejś kontuzji czy raczej po to, żeby jeszcze mocniej potrenować przed igrzyskami?

- Jedno i drugie. Natalia kilka sezonów halowych kończyła z lekkimi urazami, a dwa lata temu borykała się z czymś takim aż do maja. To był dyskomfort. Ten rok jest najważniejszy w jej dotychczasowej karierze jeśli chodzi o marzenia, cele i ambicje związane z bieganiem indywidualnych. Dlatego chcieliśmy do minimum ograniczyć ryzyko niepotrzebnych urazów. Ale też w momencie rezygnacji z sezonu halowego możemy się dużo mocniej skupić na pracy na lato, na to, co najważniejsze.

Macie już gotowy kalendarz startów? Kiedy Natalia oficjalnie zacznie sezon?

- W pierwszy weekend maja w kwalifikacjach olimpijskich sztafet na Bahamach. Natomiast indywidualne starty jeszcze ustala menedżer Natalii. Jeszcze nie znamy podziału konkurencji na poszczególnych mityngach z cyklu Diamentowej Ligi, ale planujemy, że Natalia zacznie w drugiej połowie maja. Chcę też, żeby miała ze dwa starty przed mistrzostwami Europy [Rzym, 7-12 czerwca].

Czyli mistrzostwa Europy bierzecie, ale - jak rozumiem - z marszu.

- Tak, na pewno jeszcze wtedy szczytu formy nie będzie. Wszystko, w tym bieganie na mistrzostwach Europy, będzie u Natalii podporządkowane igrzyskom. A ten Rzym jest korzystny, bo w mistrzostwach Europy 12 najlepszych zawodniczek jest zwalnianych z eliminacji, więc Natalię będą tam czekały dwa biegi indywidualne, czyli tak jak zazwyczaj w tym okresie startowaliśmy w dwóch mityngach blisko siebie w rytmie start, dzień na przelot w inne miejsce i znowu start. Tak to kumulowałem w poprzednich latach, żeby Natalię przygotowywać do ciężkiego, turniejowego biegania, gdzie się startuje dzień po dniu.

Pięć miesięcy temu rozmawialiśmy w Budapeszcie dzień po tym, jak Natalia zdobyła wicemistrzostwo świata. Wtedy próbowałem z pana wyciągnąć czy Natalia to zawodniczka na bieganie poniżej 49 sekund, a pan w końcu powiedział: "No nie będę ukrywał, że taki jest cel". Rozumiem, że na to trzeba czasu, dlatego nie pytam czy to jest do zrobienia już w tym roku, ale proszę o szczerą odpowiedź, czy celem na rok 2024 jest pobicie rekordu Szewińskiej?

- Cel jest jeden - żeby Natalia robiła jak największy postęp z roku na rok. A do tego rekordu Szewińskiej już się tak zbliżyła, że nie sposób nie mówić o tym, że chcemy, żeby go pobiła. Natomiast nie nakładamy sobie żadnej presji na pobicie tego rekordu. Powiem tak: jeżeli przygotowania dalej będą nam przebiegały tak, jak do tej pory, to rekord Szewińskiej wcześniej czy później powinien paść. Rekordy są po to, żeby je bić, ten utrzymuje się wyjątkowo długo i mam nadzieję, że już pora na niego, że już pora, żeby zmienił właściciela.

Życiówka Natalii to 49,48 s, rekord Szewińskiej to 49,28 i z tego co widzę, oczekiwania wobec was są już nawet takie, że Natalia nie tylko ustanowi nowy rekord kraju, ale że mocno go wyśrubuje.

- Mam nadzieję, że jeśli w tym roku Natalia ten rekord pobije i jeśli mocno go wyśrubuje, to mam nadzieję, że on i tak nie zostanie na wiele, wiele lat, tylko że Natalia jeszcze go będzie poprawiała, bo wierzę, że w wieku 26 lat zawodniczka nie przestanie mi się rozwijać.

Wracając do tu i teraz, czyli do rekordu na 300 metrów, proszę powiedzieć, jaki czas na tym dystansie Natalia miała rok temu.

- Wtedy nie startowała w takich zawodach, a na treningach biega się inaczej. Nie było takiej sytuacji, żeby przyszła na trening i skupiła się na przebiegnięciu takiego jednego odcinka. Natomiast rok temu i dwa lata temu zaraz po przyjeździe z RPA w pierwszych startach biegała 36,20 dwa lata temu i 36,25 rok temu. Co prawda to było na hali, ale my wtedy jednak trochę formę szykowaliśmy do tej hali, a teraz żadnej formy jeszcze nie budowaliśmy, ona 35,52 pobiegła z mocnych przygotowań pod sezon letni. A zatem to jest bardzo dobry prognostyk.

Jesienią w Karpaczu przygotowania do nowego sezonu zaczynał pan nie tylko z Natalią, ale też z jej siostrą, a pana nową zawodniczką. Jak dziś pan prowadzi Alicję Kaczmarek? Na ile trudne jest to, że ona nie ma takiego finansowania z Polskiego Związku Narciarskiego, jak utytułowana Natalia, a przez to pewnie siostry muszą trenować w różnych miejscach?

- Rzeczywiście związek nie może finansować Alicji tego, co Natalii, ale na szczęście Alicja ma takie możliwości, że i grudniu w Portugalii z nami była, i teraz w RPA też, tylko wyjechała po trzech tygodniach.

Jaki ma pan plan dla młodszej z sióstr? Co ona może osiągnąć już w pierwszym sezonie waszej współpracy?

- Długa droga jeszcze przed nią, ale widzę światełko w tunelu, bo z treningu na trening i z tygodnia na tydzień następuje poprawa. Może jeszcze nie mocna, ale już widoczna. Uważam, że jak ktoś zmienia trenera, to nowego można rozliczyć po dwóch latach, bo pierwszy rok to jest poznawanie się, to są zmiany i nawet jeżeli taki rok wyjdzie bardzo dobrze, to będzie w tym spora zasługa poprzedniego trenera. Dopiero w drugim roku i dalej można powiedzieć, że się pracuje na swoje konto.

A na jaką konkurencję u Alicji postawiliście?

- Na 400 metrów przez płotki. Ona wróci do konkurencji, od której zaczynała