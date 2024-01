Stanowski odpalił kolejną bombę. Transfer gwiazdy TVP

W połowie października Krzysztof Stanowski zatrząsł polskim internetem, kiedy to ogłosił, że po blisko czterech latach kończy współpracę z Kanałem Sportowym. Szybko okazało się, że nie zniknie z życia publicznego, a skieruje uwagę na nowy projekt - Kanał Zero. Jego działalność wystartuje 1 lutego, a dziennikarz regularnie publikuje nazwiska kolejnych osób, które będą współtworzyć projekt.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek ocenił wyniki plebiscytu. Niewielu spodziewało się takich słów

Izabella Krzan dołącza do Kanału Zero. Spore zaskoczenie

W środę 31 stycznia odsłonił kolejne karty. Okazuje się, że do zespołu Stanowskiego dołączy Izabella Krzan, osoba dobrze znana polskim widzom. Do niedawna wspólnie z Tomaszem Kammelem prowadziła "Pytanie na śniadanie" na antenie TVP 2. W związku ze zmianami w stacji młoda prezenterka straciła pracę, ale jak się okazuje, szybko znalazła nowe zatrudnienie.

"Jest wysoko? Jest! Izabella Krzan, dołącza do drużyny! Prezenterka telewizyjna, modelka, Miss Polonia 2016. Poranki to zdecydowanie jej chleb powszedni. Witamy w Kanale Zero!" - czytamy na oficjalnym profilu Kanału Zero na X.

Głos na temat nowej pracy zabrała także sama zainteresowana. "Przejście z TV do internetu to spore wyzwanie. W razie czego, zawsze możecie za dwie stówki kupić u mnie samogłoskę i też się dogadamy" - zażartowała Krzan, nawiązując do popularnego programu "Koło Fortuny", w którym występowała, najpierw z Rafałem Brzozowskim, a następnie z "Norbim".

Tym samym Krzan została drugą kobietą, którą oficjalnie zaprezentowano na Kanale Zero. Już na początku poinformowano, że w ekipie pojawi się też Monika Goździalska. W przeszłości Krzan prowadziła również "Czar par" na antenie TVP1. Przez lata była związana z polskim siatkarzem, Michałem Filipem.

Tylko godziny dzielą widzów od startu Kanału Zero

Tak więc coraz więcej wiadomo o osobach, które pojawią się w Kanale Zero. Niektóre nazwiska robią wrażenie. Mowa m.in. o Robercie Mazurku, Andrzeju Twarowskim czy Tomaszu Rożku. Choć kanał jeszcze nie wystartował, to już zyskał sporo obserwujących. Obecnie ma niespełna 540 tysięcy subskrybentów. Do tej pory Stanowski opublikował na YouTubie dwa oficjalne filmy, ale już w czwartek 1 lutego pojawi się trzeci, nadawany na żywo.

"Tego dnia będzie tylko jeden program. O 20:00 zacznę udzielać (bo nie wiem, o której skończę) wywiadu Przemysławowi Rudzkiemu, który zna mnie ze 20 lat i twierdzi, że wyciągnie ze mnie wszystko. Opowiem o tym, co przede mną i co za mną, odniosę się do plotek, pomówień i faktów. Oczywiście będą też telefony oraz atrakcje-niespodzianki. Poznacie wszystkie szczegóły Kanału Zero" - zapowiadał Krzysztof Stanowski.