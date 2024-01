Dani Alves plącze się w zeznaniach. Przedstawił już piątą wersję! Grozi mu 18 lat

Dani Alves to najbardziej utytułowany piłkarz w historii. Problem w tym, że jego sukcesy mogą pójść w zapomnienie, jeśli były piłkarz Barcelony zostanie skazany za gwałt, a grozi mu nawet do 18 lat więzienia. Kataloński dziennik "El Periodico" donosi, że piłkarz zmienił prawnika i znowu swoje zeznania. To już... piąta wersja.

