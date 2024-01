Koniec spekulacji! Jest decyzja TVP ws. Macieja Kurzajewskiego

Maciej Kurzajewski od lat pracuje w Telewizji Polskiej, gdzie m.in. był prowadzącym teleturnieju "Kocham Cię Polsko" oraz magazynu "Pytanie na Śniadanie". Dziennikarz zawsze zajmował się również sportem i jako gospodarz studia brał udział m.in. w zawodach lekkoatletycznych oraz w konkursach skoków narciarskich. Już wiadomo, że z jedną ze swoich działalności Kurzajewski musi się pożegnać.

Maciej Kurzajewski odchodzi z programu w TVP. To koniec

Niedawno Telewizja Polska transmitowała konkursy PolSKIego Turnieju, który był częścią Pucharu Świata w skokach narciarskich, a Maciej Kurzajewski prowadził studio telewizyjne w trakcie zawodów. Przed tym wydarzeniem wiele mówiło się o jego możliwym odejściu z TVP, ale wątpliwości częściowo rozwiał dyrektor stacji TVP Sport Jakub Kwiatkowski.

- Ostatnio dużo mówiło się o Maćku Kurzajewskim, Przemku Babiarzu, a jeden i drugi są w Zakopanem i pracują przy skokach. Przemek Babiarz ma ważną umowę z TVP, jest to legenda komentarza w polskiej telewizji, także w ich przypadku nie należy spodziewać się żadnych sensacyjnych ruchów - powiedział nowy szef sportowej redakcji TVP.

O umowie Kurzajewskiego jednak nie wspomniał i już kilka dni później wiadomo, że w jednym z programów dziennikarz nie będzie pracował. Chodzi o magazyn "Pytanie na Śniadanie", z którego odejdzie wraz z Katarzyną Cichopek.

"Dziękujemy za wspaniałą współpracę przy produkcji programu "Pytanie na Śniadanie"" - napisała aktorka, publikując zdjęcie z Kurzajewskim, pod którym znalazły się także podziękowania dla współpracowników i widzów. "Dziękujemy Wam za docenienie naszej pracy i za Telekamerę. Życzymy powodzenia nowym Prowadzącym. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski" - czytamy w mediach społecznościowych.

Nie oznacza to jednak, że Kurzajewski definitywnie pożegnał się z TVP. Tego samego dnia na swoim profilu w serwisie Instagram opublikował on kilka relacji, które wskazują na jego obecność na mistrzostwach świata w lotach narciarskich. Nie zabrakło także zdjęcia akredytacji prasowej, gdzie w miejscu redakcji wpisano TVP. Wiele wskazuje więc na to, że dziennikarz może odejść od rozrywki, ale pozostanie przy sporcie w Telewizji Polskiej.