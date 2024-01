Znamy przyszłość Macieja Kurzajewskiego w TVP! Nowy dyrektor mówi wprost

Jakub Kwiatkowski po 11 latach pracy w Polskim Związku Piłki Nożnej został zwolniony z funkcji rzecznika prasowego federacji i team managera reprezentacji Polski. Nie pozostawał jednak długo bez pracy i jeszcze przed końcem 2023 roku został nowym dyrektorem TVP Sport. - Pierwsze wrażenia są bardzo dobre - przyznał Sport.pl w Zakopanem, gdzie spotkaliśmy go na konkursie skoków narciarskich. - Dziś mało kto pamięta, ale ja siedem lat pracowałem w Eurosporcie, więc ta wizyta w Zakopanem to dla mnie trochę powrót do przeszłości. Wracam na skoki po 15 latach, a kiedyś - jeszcze w czasach Eurosportu - byłem na nich co roku. Ostatni raz w 2009 roku i cieszę się, że mogłem tu wrócić i zobaczyć to wszystko z bliska w trochę innej roli. Z grupą ludzi z TVP byliśmy na górze, na samej skoczni i muszę przyznać, że robi to wrażenie. Trzeba mieć dużo odwagi, żeby tam wejść, popatrzeć, a co dopiero skakać. Przyglądaliśmy się też pracy w naszym wozie transmisyjnym, więc dużo fajnych i optymistycznych wrażeń - mówił, a naszą rozmowę możecie obejrzeć tutaj:

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy dyrektor w TVP mówi, co dalej z dziennikarzami

Skoki narciarskie wrócą na stałe do TVP?

Obecność Kwiatkowskiego na zawodach Pucharu Świata nie była przypadkowa, bo Telewizja Polska nie tylko transmitowała polskie konkursy, ale też produkowała z nich sygnał. A czy jest szansa, że skoki narciarskie wrócą na stałe do TVP? - Jeszcze przez dwa sezony licencja należy do Discovery, czyli do TVN-u i Eurosportu, tak że na ten moment szanse na powrót skoków na stałe do TVP są w zasadzie żadne. Raczej nasza konkurencja nie będzie planowała i chciała dzielić się z nami sublicencją. Oczywiście mamy polskie konkursy, PolSKI Turniej i to wynika z umowy z Polskim Związkiem Narciarskim, ale pokażemy też na wyłączność mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Kulm - zaznaczył Kwiatkowski.

- Ja myślę, że to jest podobny profil kibica. Oczywiście na Stadionie Narodowym nie ma aż tylu wuwuzeli, bo stewardzi pilnują i nie pozwalają wnosić tego typu wyposażenia, ale i tu i tu jest święto dla kibiców. Dla mnie jest jeszcze jedno podobieństwo, ale to już w formie żartu, bo jeden z operatorów - pan Adam, który siedzi na tzw. orbiterze, pracował też przy meczach kadry i jak siedziałem wtedy na ławce rezerwowych reprezentacji, to właśnie on zasłaniał mi pół boiska i nigdy nie widziałem jednej z bramek, więc dziś miałem okazję mu to wypomnieć - śmiał się Kwiatkowski.

Gdy zapytaliśmy go o zmiany w TVP, transfer Mai Strzelczyk, czy przyszłość Przemysława Babiarza i Macieja Kurzajewskiego, odpowiedział wprost. - Żadnej rewolucji nie będzie, bo w redakcji TVP Sport pracuje bardzo dużo utalentowanych ludzi. Są młodzi, ale też doświadczeni i ta mieszanka rutyny z młodością - jak w takiej prawdziwej drużynie sportowej - jest dobra. Ostatnio dołączyła do nas Maja i kiedy tylko dowiedziałem się, że jest wolna na rynku, to od razu złapałem za telefon, zadzwoniłem do niej, dostała ofertę, porozmawialiśmy i ją przyjęła. Pewne plany na przyszłość jeszcze są, ale nie należy spodziewać się żadnej rewolucji. Ostatnio dużo mówiło się o Maćku Kurzajewskim, Przemku Babiarzu, a jeden i drugi są w Zakopanem i pracują przy skokach. Przemek Babiarz ma ważną umowę z TVP, jest to legenda komentarza w polskiej telewizji, także w ich przypadku nie należy spodziewać się żadnych sensacyjnych ruchów - zakończył.